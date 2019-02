Auerbacher Realschüler haben Spaß im Schnee

AUERBACH - "Der schönste Schultag des Jahres", jauchzten die Auerbacher Schüler vor Vergnügen. Sie unternahmen einen Wintersporttag in Ortlesbrunn.

Der Wintersporttag der Realschule Auerbach am Hang in Ortlesbrunn war ein Höhepunkt im Schuljahr. © Realschule Auerbach



Dass in diesem Jahr der Wintersporttag der Realschule stattfinden konnte, war dem schnellen und flexiblen Handeln der Schulleitung zu verdanken. Denn das Zeitfenster war kurz: Erst am Dienstag stand fest, dass der Skilift in Ortlesbrunn öffnet und das Tauwetter war schon angekündigt.

Da so schnell nicht ausreichend Busse organisiert werden konnten, wurde das Busunternehmen morgens unterstützt durch Mathematiklehrerin Carolin Rupprecht und Hausmeister Wolfgang Neukam. Beide transportierten mit dem Traktor die Schlitten und Skier nach Ortlesbrunn.

Mittags wurden die Kinder von ihren Eltern direkt abgeholt oder schlossen sich der Wandergruppe an, um heimzulaufen. Die Durchführung von Wintersporttagen wird den Schulen nahegelegt. Denn dadurch wird den Schülern nicht nur Spaß an der Bewegung im Freien vermittelt, sondern auch das Miteinander gestärkt.

