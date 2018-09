Auerbacher repariert Fahrräder: Größter Ansturm geschafft

Peter Koch bastelt immer noch fleißig an Fahrrädern, so viel wie zu Beginn ist aber nicht mehr los - vor 54 Minuten

AUERBACH - "Hast du Elektrorad? Nicht neu? Weißt du was kostet?" Peter Koch, gelernter Werkzeugmacher muss lachen, wenn er solche Fragen hört. "Ein gebrauchtes Elektrorad kostet auch noch etwa 2000 Euro," antwortet Koch, Hobbyfahrradbastler, den Geflüchteten, die immer noch zu ihm kommen, um ein altes, wieder aufbereitetes, Fahrrad abzuholen.

Er schraubt in seiner Freizeit ununterbrochen: Peter Koch aus Auerbach zeigt einen Teil seiner Vorräte an Fahrradklingeln in seinem Fundus. © Barbara Schuster



Peter Koch ist berufstätig und möchte noch drei Jahre in der Fachoberschule in Bayreuth als Werkstattausbilder unterrichten. "Viele denken, glaub‘ ich, dass ich schon Rentner bin und ab und zu an den Fahrrädern rumschraube", sagt er lachend.

Dabei verbringt er seit drei Jahren fast jede freie Minute draußen in seinem Garten und baut an den Drahteseln herum, die dann von den Geflüchteten bei ihm abgeholt werden. Wenn er bei einem Rad vom Sattel bis zur Gangschaltung alles erneuern muss, kann es schon drei Tage dauern, bis es fertig ist.

Damals habe er aus Spaß angefangen, alte Räder wieder fit zu machen. "Durch den Zeitungsartikel im Oktober 2015 hatten wir damals eine richtige Spendenwelle losgetreten – im Nu war mein Garten voll gebrauchter Räder." Dann meldeten sich viele Privatpersonen, die Flüchtlingsunterkünfte betreuen, und verschiedene Hilfszentren aus der Umgebung wie zum Beispiel das Jugendhilfezentrum Schnaittach, um die begehrten Fahrräder bei Koch abzuholen. "Eine Frau kam sogar aus Streitberg und wollte Fahrräder mit ihrem Dreier-BMW abholen," erinnert sich Koch.

Nachdem die ersten Flüchtlinge in Auerbach und Michelfeld von Koch reparierte Räder bekamen, sprach sich schnell herum, dass man diese bei dem Auerbacher Fahrradbastler erhalten könne. Mittlerweile bin ich die Anlaufstelle für Flüchtlinge. Schnell kamen sie selbst zu jeder Tages- und Nachtzeit und suchten sich persönlich ihre Fahrräder aus. "Einmal sollte ich zum Beispiel einen bestimmten Lenker an ein ausgesuchtes Fahrrad anbringen," erinnert sich Koch. Die Verständigung sei immer eher knapp und mehr mit Mimik und Gestik.

Bisher habe aber jeder Flüchtling ein passendes Fahrrad gefunden. "Erstaunlich, nach einem Jahr kamen manche wieder zu mir, da das Rad durch falsches Schalten und unsachgemäße Lagerung natürlich repariert werden musste. Dann habe ich ihnen erklärt, wie sie mit den Rädern umgehen müssen, damit sie länger funktionieren. So habe ich zum Beispiel einen anschaulichen Schaltplan auf Papier entwickelt. Den gebe ich ihnen jetzt immer mit." Kompliziert sei der Umgang mit den Geflüchteten aber nie gewesen und Koch habe immer gerne kurz mit ihnen geplaudert, wenn es möglich war.

In jeder freien Ecke auf Kochs Anwesen sind Teile von den vielen gespendeten Fahrrädern untergebracht. © Barbara Schuster



Der große Ansturm auf die Räder habe jedoch mittlerweile nachgelassen. Dieser Umstand komme ihm aber im Moment entgegen, denn seine Zeit ist durch die Arbeit als Lehrer eigentlich begrenzt und er macht nach wie vor alles alleine.

"Wenn es so weiterginge wie am Anfang, würde ich das auf Dauer nicht schaffen," sagt Koch. In den vergangenen drei Jahren hat Koch etwa dreihundert Räder repariert und neu zusammengebaut. Er schlachtet alte gespendete Fahrräder aus und hat so einen Fundus angelegt, der seinesgleichen sucht. In jeder freien Ecke seines Anwesens sind die Ersatzteile, wie Felgen, Schläuche, Bremsen und Lichter, Reflektoren, Gangschaltungen und Griffe sowie Lenker untergebracht.

Unordnung findet man bei Koch nicht vor. Im Gegenteil. Alles ist fein säuberlich sortiert. "So weiß ich gleich wo ich hinlangen muss, wenn ich ein bestimmtes Teil brauche," erklärt der Bastler.

Ersatzteile sortiert

Jedes Fahrrad hat eine Fahrgestellnummer, zu der ich Farbe, Hersteller und Größe notiere. So kann ich feststellen, ob das Fahrrad von mir hergerichtet wurde.

Koch hat viel Material angeschafft, um einzelne Teile, wie zum Beispiel Gangschaltungen vorrätig zu haben. Da aber der Boom um die Fahrräder derzeit etwas nachlässt, möchte Koch nicht mehr in die Schrauberei investieren. Deshalb schickt er nun die Flüchtlinge zu einem Fahrradladen.

Dort müssen sie die Ersatzteile, die ihr Fahrrad benötigt, zum Originalpreis selbst einkaufen und können sie dann zu ihm zum Montieren bringen. Koch erhofft sich so, dass die Flüchtlinge so lernen, wie viel ein Fahrrad eigentlich wirklich kostet. Außerdem sei es gut, wenn sie sich selbst um etwas kümmern können.

Wie geht es weiter?

Es sei aber besser wenn das Fahrrad gar nicht so viel Technik besitze, denn oft gäbe es dann Probleme mit der Handhabung, erklärt Koch.

Er überlegt, wie es nun mit seinem Hobby weitergehen könnte. Investieren möchte er nicht mehr. Er bittet aber weiter um Spenden alter Fahrräder, denn bevor sie auf dem Wertstoffhof landen, können sie gerne bei Peter Koch abgegeben werden.

"Es ist egal wie lange ein Rad schon herumstand, ob es verschmutzt ist oder kaputt. Ich kann meistens irgendetwas immer verwenden. Und es ist einfach toll, wenn sich andere über ein altes Fahrrad freuen können." So habe er einmal sieben Damenräder an eine Hilfsorganisation in Osteuropa gespendet. Der Lastwagenfahrer, der die Räder abholte habe sich sehr bedankt und von den Jugendlichen erzählt, die sich so sehr über die Fahrräder gefreut hätten. "Das hört man dann schon gerne", sagt Koch. Die Damenräder waren übriggeblieben, da fast ausschließlich junge Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren zu ihm kommen und natürlich Herrenräder bevorzugten.

Der Auerbacher Peter Koch holte viele Spendenfahrräder selbst mit dem Hänger ab um sie wieder herzurichten. © Barbara Schuster



Koch kann sich vorstellen seinen überaus reichen Fundus an jemanden weiterzugeben, der sich genauso wie er engagieren möchte und mit Leidenschaft an Fahrrädern bastelt. Vielleicht findet sich jemand der sein Ehrenamt eine Zeitlang übernehmen möchte. Auch eine Zusammenarbeit kann sich Koch vorstellen. Wer Interesse hat und viel Zeit kann sich bei Peter Koch unter folgender Telefonnummer (09643)1229 melden.

Bis sich jemand findet, wird Koch so weit möglich seinem Hobby weiter nachgehen, wenn er auch seine Zeit einteilen muss. Und da der große Ansturm jetzt erst mal rum ist, kann er die Sache etwas langsamer angehen.

BARBARA SCHUSTER