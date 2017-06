Auerbacher Storchenfamilie freut sich über Nachwuchs

Eine kleine Familie sitzt inzwischen im Horst auf dem Kamin der ehemaligen Mälzerei Weiß - vor 23 Minuten

AUERBACH - Nachwuchsfreude bei Adebars: Eine kleine Familie sitzt inzwischen im Horst auf dem Kamin der ehemaligen Mälzerei Weiß.

Nachwuchsfreude bei Adebars: Eine kleine Familie sitzt inzwischen im Horst auf dem Kamin der ehemaligen Mälzerei Weiß. © Ulrich Jung



Am 28. Februar kam „Meister Adebar“ aus dem Winterlager wieder nach Auerbach, am 6. März folgte „Frau Storch“ ihrem Partner. Jetzt ist die Familie offenbar zu fünft. Dr. Ulrich Jung, der vom Fenster seiner Praxis aus einen guten Blick auf den Storchenhorst hat, sah in dieser Woche drei kleine weiße Köpfchen aus dem Nest ragen. Ein vierter, womöglich zu schwacher Jungvogel, wurde offenbar über den Horstrand entsorgt.

In Auerbach brütet seit über 50 Jahren regelmäßig ein Weißstorchpaar. Der Vogel steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. In den 80er-Jahren machten ihm Flurbereinigung und Flächentrockenlegung fast den Garaus. Mittlerweile zeigen die Schutzmaßnahmen Erfolg: 1990 wurden in Bayern 78 Brutpaare gezählt, 2007 bereits 162 und 2016 zählte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) gar 415 Storchenpaare.