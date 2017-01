Auerbacher surfen bald schneller durchs Netz

Keine Überraschungen bei Bürgerversammlung, bis auf eine gute Nachricht der Telekom - vor 56 Minuten

AUERBACH - Große Überraschungen zauberte Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß bei der Bürgerversammlung in der Grundschulaula nicht aus dem Hut – zumindest aufmerksame NN-Leser wissen längst, welche Projekte im laufenden Jahr geplant sind.

Das Aus für die „Plakatierwand“ in Ohrenbach ist beschlossene Sache. Der Ortsteil bekommt ein paar Meter weiter nördlich ein Bushäuschen in Stahl-Glas-Bauweise, das Umfeld wird ansprechend gestaltet. © Brigitte Grüner



„Es ist insgesamt ein super ambitioniertes Programm, das wir vorhaben“, sagt Bürgermeister Joachim Neuß in der Bürgerversammlung. Da ist zum einen der Breitbandausbau, der bis April im Umland durchgeführt werden soll. Eine Übertragungsrate von 50 MB pro Sekunde soll danach möglich sein. Die Sanierung des Städtischen Kindergartens ist im Spätsommer 2016 angelaufen. Mehr Licht im Untergeschoss, Fluchtbalkone für alle Gruppen und ein neuer Haupteingang sowie rundum modernisierte Gruppenräume sind die Hauptarbeiten bei der Sanierung, die mit dem Rückzug der Gruppen in den Sommerferien 2017 abgeschlossen sein soll.

In vier Wochen vergriffen

Realisiert werden soll endlich der Wohnmobilstellplatz am Behälterweiher mit acht Stellplätzen sowie einem Ver- und Entsorgungsplatz. Das neue Baugebiet am Franz-Josef-Strauß-Platz soll bis Juli erschlossen und baureif sein. Die 16 Parzellen waren innerhalb von vier Wochen vergriffen, berichtete Bürgermeister Neuß. Die Sanierung der Michelfelder Straße mit besseren Bushaltezonen soll ebenfalls 2017 verwirklicht werden. Als Gesamtbauzeit sind fünf Monate anvisiert. Baubeginn soll auch im Bürgerspital sein, das seit 31. Dezember leer steht. Zwölf barrierefreie Wohnungen sind dort vorgesehen.

Das 1928 letztmals renovierte Rathaus wird einer größeren Sanierung unterzogen. Ab Juli möchte die Stadtverwaltung im Goldnen Löwen arbeiten. Im dritten Quartal beginnt die Rathaussanierung, die 18 bis maximal 24 Monate dauern wird. Als barrierefreier Zugang wird die Tür an der Ostseite wieder zugänglich gemacht. Zwei Jahre habe die Planungsphase gedauert, die Pläne durchliefen gerade das Genehmigungsverfahren, erklärte der Bürgermeister.

Zwei Brandeinheiten

Das Rathaus wird in zwei so genannte Brandeinheiten unterteilt. Sollte ein Feuer ausbrechen, wären die Mitarbeiter in der anderen Gebäudehälfte sicher. Damit erspart man sich eine unschöne Fluchttreppe aus dem zweiten Stock auf den Oberen oder Unteren Markt. Das Interimsquartier im Goldnen Löwen wird gerade vorbereitet, zurzeit werden Elektro- und Datenkabel installiert.

Die Sanierung des Friedhofs ist ein Projekt über mehrere Jahre. Heuer soll die Toilettenanlage erneuert werden. Diese wird dann ganzjährig nutzbar sein. Die Parkplätze beim neuen Friedhain wurden noch nicht gepflastert, da diese während der Sanierung als Materiallager dienen werden. Schließlich werden die Wege sukzessive neu gepflastert.

In Sachen Wasserversorgung realisiert die Stadt einen Notverbund mit der Jura-Gruppe. Dieser wird durch eine Leitung zwischen Troschenreuth und Mühldorf möglich. Die Kosten liegen bei etwa 400 000 Euro. Wesentlich teurer wäre die Sanierung der jetzigen Notversorgung „auf der Ruh“ gewesen, erklärte der Rathauschef. Für heuer ist auch die Neugestaltung des Parkplatzes vor dem Marien-Kindergarten vorgesehen, ebenso wie die Neuanlage eines Dorfplatzes in Nitzlbuch. Das Projekt war mehrfach mit den Bürgern abgesprochen worden.

Erneuerung des Dorfes

Auch in den Ortsteil Ohrenbach möchte die Stadt investieren. Geplant ist die Verlegung und Neugestaltung des Buswarteplatzes. Der eigentliche Dorfplatz wird mittelfristig erneuert. 60 Kilometer Kanal muss die Stadt im Gemeindegebiet unterhalten. Viele der Rohre sind rund 50 Jahre alt und müssen sukzessive ersetzt werden. Dafür werden pro Jahr 200.000 Euro im Haushalt eingeplant.

Weiter geht es in 2017 auch mit der Hauptstraße in Michelfeld. Erst Anfang der Woche wurde die Budgetplanung des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach abgeschlossen. Die Behörde plane einen der zwei noch verbliebenen Bauabschnitte für dieses Jahr, informierte Neuß. Die Durchfahrt wird für mindestens fünf Monate gesperrt, wobei die Zufahrten zu Regens Wagner erhalten werde.

Schnelles Netz kommt

Und noch eine gute Nachricht hatte der Bürgermeister dabei. Mitte der Woche kündigte die Deutsche Telekom den Breitbandausbau im Stadtgebiet an. Damit haben die Auerbacher Bürger künftig mindestens 50 MB, teilweise sogar 100 MB Übertragungsrate. Er hoffe, dass möglichst viele Kabel im Spülbohrverfahren eingezogen werden können, um das Aufgraben der Straßen möglichst zu vermeiden, so Neuß.

BRIGITTE GRÜNER