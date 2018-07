Auerbacher Tennisnachwuchs wird Meister

Mannschaft des TC Rot-Weiß sind die besten Neunjährigen im Oberpfälzer Bezirk - vor 1 Stunde

AUERBACH - Als Angelique Kerber in Wimbledon den Titel holte, wurde die Kleinfeldmannschaft U 9 des Tennisclub Rot-Weiß-Auerbach Meister der Oberpfalz. Was die jungen Spieler geschafft haben, ist ein historischer Erfolg für den Verein.

Die Kids der U 9 des TC Rot-Weiß Auerbach sind stolz auf den Titel bei den Oberpfalzmeisterschaften im Kleinfeld. Von links oben: Noha Braun und Konstantin Oginski. Von links unten: Franz Eisend und Korbinian König. © Foto: Eisend



Die Kids der U 9 des TC Rot-Weiß Auerbach sind stolz auf den Titel bei den Oberpfalzmeisterschaften im Kleinfeld. Von links oben: Noha Braun und Konstantin Oginski. Von links unten: Franz Eisend und Korbinian König. Foto: Foto: Eisend



Die U 9-Nachwuchsspieler bezwangen etwa 50 Mannschaften, die um den Titel kämpften. Eine Mannschaft besteht immer aus vier bis fünf Spielern, die aktiv am Wettkampf teilnehmen. Ungewöhnlich für eine kleinere Stadt wie Auerbach und im Vergleich zu Tennishochburgen wie Weiden, Amberg und Regensburg, dass gleich drei Mannschaften angemeldet werden konnten. Der jeweils Tabellenerste seiner Gruppe qualifiziert sich für die Oberpfalzmeisterschaft. "In den letzten 20 Jahren hat keine Mannschaft der U 9 jemals den Titel des Oberpfalzmeisters geholt," sagt Michael Horn, der Vorsitzende des TC Rot-Weiß.

Wie wurde dieser Erfolg möglich? "Am Anfang, vor drei Jahren, starteten wir mit Kindern ab sechs Jahren. Der Verein bot damals die Möglichkeit für ,Kindergartentennis‘", blickt Horn zurück. "Zwei Kinder hatten größere Geschwister und die waren ein Vorbild", erklären zwei der stolzen Eltern aus der Mannschaft. Bald schnupperten etwa zehn Kinder in der damals noch vorhandenen Tennishalle des TC Rot-Weiß in den Sport hinein.

Die Kids wurden spielerisch an Schläger und Tennisball herangeführt. Dies geschah mit motorischen Übungen, wie zum Beispiel Bälle erst einmal werfen, dann den Ball in einen Eimer treffen. Koordination und Motorik der Anfänger wurden beim Hockeyspielen gefördert. Beim Seilspringen fingen die Kinder mit etwa 15 Sprüngen pro Minute an, aktuell schaffen sie 125 bis 135 Sprünge innerhalb 60 Sekunden. Dies ist auch eine Disziplin im motorischen Wettkampfteil der Oberpfalzmeisterschaft, bei dem die vier Kinder der Auerbacher Siegermannschaft mit gemeinsamen 510 Sprüngen pro Minute erfolgreich waren.

Nach ungefähr einem Vierteljahr durften die Mädchen und Jungen mit dem Trainer Vorhandschläge üben. Vor zwei Jahren sammelten die Tennisschüler dann die ersten Erfahrungen im Mannschafts-Spielbetrieb. Zunächst mit wenig Erfolg. In der Tabelle belegten sie den letzten Platz.

Doch im nächsten Jahr konnten bereits drei Mannschaften angemeldet werden. Damals wurde eine Mannschaft Gruppenerster und belegte bei der Oberpfalzmeisterschaft den sechsten Platz unter acht Mannschaften.

Halle abgerissen

Nun war der Ehrgeiz der Kids geweckt. Sie trainierten den Sommer über fleißig. Doch dann sollte mit dem Training erst einmal Schluss sein, denn die Tennishalle, die einzig überdachte Trainingsmöglichkeit im Winter, wies erhebliche Schäden auf. Sie wurde abgerissen (wir berichteten). Der Tennisnachwuchs und dessen Eltern wollten sich damit aber nicht zufrieden geben und ergatterten die einzig noch freien Zeiten in der Helmut-Ott-Halle für den Winter, teilweise direkt im Anschluss an die Schule. Andere Zeiten seien leider nicht möglich gewesen, berichten die Eltern.

Das Wintertraining sei mit zwei engagierten Eltern und der Unterstützung zweier Jugendspieler erst möglich geworden und erwies sich als äußerst effektiv. Von Ende Oktober 2017 bis April 2018 wurde fleißig an der Technik und Koordination gefeilt. Ab Mai 2018 begann der Spielbetrieb auf den Außenplätzen, diesmal mit geschulten Trainern, die über den Verein organisiert wurden. Schließlich konnte der TC-Rot-Weiß wieder mit drei Mannschaften im Kleinfeldbereich starten.

Zwei Teams schaffen Quali

Das heißt: Pro Spieltag müssen vier Kinder antreten. Das Ergebnis war überragend. Gleich zwei Mannschaften schafften die Qualifikation zur Oberpfalzmeisterschaft.

Nach der Auslosung war die Paarung klar: Auerbach I (Oliwia Jaworek, Cosima Weber, Hannes Kriegisch, Hanna Friedl und Cedric Zeitler) gegen Auerbach II (Noah Braun, Konstantin Oginski, Franz Eisend und Korbinian König) sowie TC Maxhütte gegen TC-Rot-Blau Regensburg. Nach diesem Wettkampf standen nun Auerbach II und Regensburg im spannenden Finale. Und tatsächlich bezwang das kleine Auerbach seinen großen Gegner mit 12:8 Punkten und holte den Titel nach Hause.

Vorsitzender Michael Horn ist stolz auf das Erreichte. Das Engagement der Eltern zeige das Interesse für den Tennissport und sei wegweisend für die Zukunft des TC-Rot-Weiß. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Sportsfreunde durch Kindergarten und Schule sei von hoher Bedeutung gewesen. Es komme in größeren Städten oft vor, dass sich der Tennisnachwuchs gar nicht kenne, erklären die Eltern. Doch in Auerbach ist es anders — und erfolgreich.