"Auerbacher Testival" kam gut an

2018 soll es eine Neuauflage der Fachschau für Fahrzeuge geben - vor 59 Minuten

AUERBACH - "Ich habe schon drei Motorräder ausprobiert. Dafür ist diese Messe doch da." Wie Hermann Wiesner aus Auerbach dachten auch viele andere Besucher des "Testivals". Motorräder und E-Bikes waren laufend auf Probefahrt unterwegs. Aussteller und Veranstalter waren sehr zufrieden.

In der GTÜ-Prüfstelle von Josef Stiefler-Ebert (kniend) gab es für Besucher-Bikes unter anderem kostenlose Geräuschmessungen. © Brigitte Grüner



"Wer hätte bei den kühlen Temperaturen mit diesem Ansturm gerechnet?", freute sich Initiator Josef Stiefler-Ebert. Schon am Vormittag kamen die ersten Besucher und informierten sich über die aktuellen Modelle. Das "1. Auerbacher Testival" profitierte von der Vorfreude auf die Premiere dieser Fachausstellung. "In Bayreuth wären vermutlich weniger Leute gekommen", so Stiefler-Ebert. Vor seiner GTÜ-Prüfstelle nutzten einige Biker die Möglichkeit zu kostenlosen Geräusch- oder Abgasmessungen.

Viele Besucher reisten auf ihren Motorrädern an. Die Kennzeichen kamen nicht nur aus der Region und den Nachbarlandkreisen, sondern auch aus Erlangen, Kulmbach oder Lichtenfels. Die Aussteller aus dem Bayreuther Raum hatten in ihrem eigenen Kundenkreis für die Veranstaltung geworben. Mit Flyern, Plakaten oder auf den Webseiten. "Es sind einige unserer Kunden da", resümierte Martin Petzold von Pepa-Bikes. Er freute sich aber auch über neue Kontakte. "Das ist der eigentliche Zweck. Wir wollen im Auerbacher Raum bekannt werden."

Elektromobilität boomt

Der Trend zum E-Bike ist enorm, etwa die Hälfte der Fahrräder von Erwachsenen werden als E-Bikes gekauft, berichtete Stephan Westermayer von Radau. Entsprechend groß war auch das Interesse an den gezeigten Modellen. Viele Besucher kamen begeistert von einer Probefahrt zurück. Durch die Auto-Ausstellung führte Chefin Gudrun Ebert. Am Sonntagnachmittag hatten viele Kunden mehr Zeit für ausführliche Gespräche über das mögliche Wunschfahrzeug.

Gefachsimpelt wurde viel beim 1. "Testival". Besonders die Biker standen immer wieder in Gruppen zusammen und tauschten sich über ihre Motorräder sowie die neuen Modelle aus. Auch etliche Frauen nutzten die Chance, auf verschiedenen Maschinen Platz zu nehmen. Zum Thema "Erste Hilfe bei Motorradunfällen" gab das BRK Auerbach Auskunft, allerdings galt das Besucherinteresse vorrangig den ausgestellten Fahrzeugen.

Schon im Laufe des Nachmittags war Organisator Stiefler-Ebert überzeugt, dass der Premiere weitere Veranstaltungen folgen werden. Sein Ziel ist es, auch andere Werkstätten einzubinden und die Fachmesse für Aussteller rund um das Thema "Mobilität" zu öffnen. Erste, vielversprechende Gespräche wurden bereits geführt.

BRIGITTE GRÜNER