Auerbacher Theatergruppe nimmt Politiker aufs Korn

Männer machen Wahlkampf mit Muskeln, Frauen kämpfen für eigene Liste - vor 57 Minuten

AUERBACH - Viel zu lachen gab es bei der jüngsten Aufführung der Theatergruppe des Auerbacher Trachtenvereins im Kolpingsaal.

Das Karussell im Bühnenwahlkampf drehte sich schnell. Bardame Marlene (re.) riet den männlichen Kandidaten dazu, für ihre Wahlplakate die Muskeln spielen zu lassen. © Sabine Rühl



So ein Kommunal-Wahlkampf mit der Männervorherrschaft auf den Gemeinderatslisten fordert die Damen der Räte zur Gegenoffensive mit einer eigenen Frauenliste heraus. In der Ratsstube schmieden sie bei Kaffee und Kuchen Pläne, wie es klappen könnte, dass Bürgermeister Gscheidle (Thomas Sertl) ein gemischtes Team im Gemeinderat bekommt. Als dem Bürgermeister das Vorhaben der Frauen-Liste zu Ohren kommt, beruft er eine Krisensitzung in der Ratsstube ein. Paul Müller, der Wirt der Ratsstube (Thomas Riedhammer) sorgt mit seiner Schwerhörigkeit und Wortverdrehungen immer wieder für Gelächter der Zuschauer im Kolpingsaal.

"Jeder Fehler ist eine Stimme für uns!"

Die Kandidatinnen der geplanten Frauenliste – dargestellt von Susanne Lechner, Mandy Schmid, Kerstin Meisel und Michaela Diertl – suchen nach Minuspunkten im Gebaren der bisherigen Gemeinderäte. Die Frauen waren sich einig: "Jeder Fehler der Männer ist eine Stimme für uns!" Genüsslich zerlegen sie den Ausflug der Männer nach Hamburg mit Besuch der "sündigen Achterbahn", den Besuch der Bar "Rosaroter Panther" im Ort und das Fehlen im Sonntagsgottesdienst. Bardame Marlene (Katrin Himmelhuber) kreuzt in der Ratsstube auf, fordert angeblich nicht bezahlte Zechkosten ein und gibt vermeintlich gute Ratschläge für erfolgreiche Wahlplakate. "Bloß nicht zugeknöpft bis zum Hals, damit man die Doppelkinne nicht sieht, sondern lieber mit einem Blick auf die Muskulatur," lautet ihr Tipp.

Metzgermeister Scharf (Markus Baumgärtel), Peter Hering vom Feinkostladen (Martin Achatz) und Brauereibesitzer Fässle (Florian Himmelhuber) diskutieren indes über Spendenübergaben, Kirchgänge und Besuche im Seniorenheim mit intensivem Händeschütteln, damit die "Beißzangen" und Emanzen im Wahlkampf keine Chancen bekämen.

Die Darsteller verkörperten profihaft den lehrreichen Wahlkampf mit Verkleidungstricks. Besonders gefiel Katrin Himmelhuber in ihrer Doppelrolle als Anni Gscheidle und Bardame Marlene. Souffleuse Sonja Sertl unterstütze das Theaterteam, das seit Fasching einmal die Woche geprobt hatte. Das Karussell im Bühnenwahlkampf drehte sich stark und das Ergebnis der Bemühungen zwecks Frauenpower im Gemeinderat können die Zuschauer in der letzten Aufführung am 28. April um 19.30 im Kolpingsaal nochmal erleben.

SABINE RÜHL