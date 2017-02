Auerbacher Trachtler bewirtschaften Zoigl-Stube

AUERBACH - Manch einer mag es vielleicht bedauern, dass die Auerbacher Trachtler nicht regelmäßig das Kreuzbräu öffnen. Die urige Zoigl-Stube ist nämlich wie geschaffen für gesellige Stunden mit Freunden.

Gemeinsam geht es schneller: Im Team wurde die Kreuzbräu-Stube sauber gemacht und alles für die Hutza-Woche vorbereitet. © Foto: Brigitte Grüner



Im Gasthaus steht ein schmucker Specksteinofen. Aus dem Stiftland kam die originale alte Zoiglstube, die Eigentümer Martin Weiß im früheren Restaurant „Korfu“ einbauen ließ. Weiß war es auch, der die Idee hatte, die Traditionsgaststätte am Ende der Bernreuther Straße wiederzubeleben. Früher sind die Bergleute gerne im Kreuzbräu eingekehrt, nachdem sie von ihrer Schicht in der Grube Maffei kamen. Nach der Schließung des Bergwerks im Jahr 1978 verlor das Lokal seine Laufkundschaft und damit auch nach und nach seine Bedeutung.

Das Wirtshaus ist mittlerweile mehr als 100 Jahre alt. Es wurde vom Urgroßvater von Martin Weiß gebaut und ist schon immer in Familienbesitz. Früher gehörte zum Kreuzbräu, das in der Gemarkung Nitzlbuch liegt, auch eine kleine Brauerei. Damit durfte Bier ausgeschenkt werden, erzählt der Eigentümer. Neben dem Gebäude befand sich der Hopfengarten der Brauerei.

Einstimmiger Beschluss

Martin Weiß sprach den Heimat- und Volkstrachtenverein an, da er gerne einen Traditionsverein mit der Bewirtung in der Traditionsgaststätte gewinnen wollte. In einem ersten Gespräch signalisierte zweiter Vorsitzender Andreas Götz Interesse und brachte das Thema in einer Vorstandssitzung auf den Tisch. „Wir einigten uns einstimmig, dass wir das Angebot annehmen und die Bewirtung im Kreuzbräu versuchen wollen“, erzählt Götz. Es wurde ein kleines Gremium gebildet, das sich nochmals mit dem Eigentümer Martin Weiß direkt im Gebäude traf. „Daraufhin wurden Nägel mit Köpfen gemacht.“

Ende Januar begann ein harter Kern des Heimat- und Volkstrachtenvereins mit der Vorbereitung für die erste Öffnung des Lokals am 6. Februar. Dabei ging es hauptsächlich um Putzarbeiten. Auch mussten Gläser und Teller gespült werden, denn neben süffigem Bier bieten die Trachtler täglich ab 17 Uhr auch leckere warme und kalte Brotzeiten an. Das Projekt „Kreuzbräu“ endet am kommenden Sonntag, 12. Februar. Zumindest vorläufig. Ob die Traditionsgaststätte zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet wird, und ob sich dann erneut die Trachtler um die Bewirtung kümmern, ist derzeit noch reichlich ungewiss.

Fakt ist jedenfalls, dass der Verein nicht auf der Suche nach einem neuen Vereinsheim ist, sondern sich weiterhin im BRK-Heim treffen wird, wo auch mehr Platz ist für das Üben der Volkstänze und Schuhplattler. Die Aufbesserung der Vereinskasse durch das Engagement im Kreuzbräu würde dem Heimat- und Volkstrachtenverein gut tun, erklärt Andreas Götz. Im laufenden Jahr stehen einige Anschaffungen an.

Ein etwaiger Erlös soll daher in die Jugendarbeit fließen, ebenso wie der Überschuss aus der diesjährigen Christbaum-Abholaktion. Die Jugendsparte benötigt einige neue Trachten für die jüngsten Mitglieder.

Freilich werden diese so oft wie möglich weitergegeben, wenn jemand herausgewachsen ist, doch einige Trachten sind inzwischen in die Jahre gekommen. Diese müssen ersetzt werden.

In diesem Monat steht der Trachtentausch an. Aktuell geht der Verein davon aus, dass für die Jugendgruppe 20 bis 25 neue Trachten angefertigt werden müssen. Alleine die Westen und Jacken der Männer kosten 300 Euro pro Person. Das ergäbe Gesamtkosten von 6000 bis 7000 Euro. Die Mädchen und Jungs zahlen nichts für ihre Trachten, die Kosten übernimmt der Verein.

„Wir sind froh, dass wir eine große Nachwuchsgruppe haben“, so Götz. Katrin Himmelhuber und Claudia Kormann kümmern sich derzeit um 42 Kinder und Jugendliche.

Das Team um Andreas Götz freut sich, von Martin Weiß wegen der Bewirtung im Kreuzbräu gefragt worden zu sein. „Wir finden, dass wir tatsächlich dort rein passen, und sind irgendwie stolz, dass wir mit dieser Aufgabe betraut wurden.“ Sechs Mitglieder haben die Vorbereitung übernommen, einige mehr werden während dieser Woche hinter dem Tresen oder als Bedienungen eingesetzt.

