Auerbacher Vereine ohne Angst vor neuer Gemeinnützigkeitsregel

Auf die Gesetzesänderung durch den Bundesfinanzhof reagieren Auerbachs Vereine derzeit betont gelassen - vor 27 Minuten

AUERBACH - Verlieren reine Männer- oder Frauenvereine die Gemeinnützigkeit? Das lässt ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs befürchten. Für die Vereine in Stadt und Ortsteilen von Auerbach besteht diese Gefahr nicht. Die Satzungen sehen sogar bei Soldatenkameradschaften die Aufnahme von Frauen vor.

Frauen sind Mangelware bei den Soldatenkameradschaften — hier ein Bild von einer Versammlung des Landesverbandes 2014 in Auerbach. Laut Satzung der Kameradschaften dürfen auch Frauen eintreten. © Brigitte Grüner



Frauen sind Mangelware bei den Soldatenkameradschaften — hier ein Bild von einer Versammlung des Landesverbandes 2014 in Auerbach. Laut Satzung der Kameradschaften dürfen auch Frauen eintreten. Foto: Brigitte Grüner



Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit ist die "Förderung der Allgemeinheit" entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil Anfang August. Ein Verein, der Männer oder Frauen ohne sachlichen Grund von der Mitgliedschaft ausschließe, kann nicht die Allgemeinheit fördern. Anlass für das Gerichtsurteil war eine Freimaurerloge, die ausschließlich Männer aufnimmt. Die Loge berief sich darauf, dass auch katholische Ordensgemeinschaften als gemeinnützig anerkannt würden, obwohl sie ebenfalls Männer oder Frauen von der Mitgliedschaft ausschließen. Dazu verwies der BFH darauf, dass die Förderung mildtätiger oder kirchlicher Zwecke keine Förderung der Allgemeinheit erfordert.

Somit sind in Auerbach auch die Marianische Männerkongregation (MMC) und der Katholische Frauenbund "aus dem Schneider". Beide sind als gemeinnützig anerkannt, haben aber jeweils nur männliche oder weibliche Mitglieder. Die MMC sei kein Verein, sondern eine Körperschaft öffentlichen Rechts, so Vorsitzender Wolfgang Ziebell. Es handle sich um eine reine Männerorganisation. "Bei allen unseren Veranstaltungen sind Frauen immer gern willkommen", betont der Vorsitzende. Genauso wird es beim Frauenbund gehandhabt. "Die Männer sind oft dabei und helfen bei bestimmten Aufgaben mit, sind aber keine Mitglieder", sagt Vorsitzende Annemarie Eckert.

Die Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats bestätigt den Sonderstatus der kirchlichen Organisationen: Nach Ansicht des Rechtsexperten des Bistums gelte das Urteil vom Bundesfinanzhof nicht für Kirchen oder Einrichtungen mit "kirchlichem Zweck", zu denen auch der Frauenbund und die Männerkongregation gehören, erläutert die stellvertretende Pressesprecherin Maike Wirth.

Fest stehe: Wer gemeinnützig ist, muss nicht immer die Allgemeinheit fördern. Ein katholischer Orden etwa, der keine Frauen/Männer aufnimmt, verfolge "kirchliche Zwecke". Hier werde keine Förderung der Allgemeinheit verlangt. Kirchen, Orden und Glaubensgemeinschaften betreffe das Urteil demnach nicht. Sie können weiterhin Steuervorteile genießen, da "kirchliche Zwecke" in einem anderen Paragrafen geregelt sind als "gemeinnützige Vereine".

Vereine, die auf den ersten Blick nur männliche Mitglieder haben, sind die Soldatenkameradschaften. Könnten sie ihre Gemeinnützigkeit verlieren? "Bei uns dürfen schon seit etlichen Jahren Frauen Mitglieder werden", erklärt Hermann Trenz, der Vorsitzende der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Auerbach. Wirtin Anneliese Deml ist vor einiger Zeit Mitglied geworden. Weitere Frauen und Männer wären immer willkommen, da der Verein kaum Nachwuchs hat.

Der Tradition verpflichtet

Bei der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Michelfeld ist in der Satzung geregelt, wer eintreten kann: "Mitglieder können werden: Angehörige der deutschen Streitkräfte der Vergangenheit und der Gegenwart sowie deren Familienangehörige; Angehörige des Bundesgrenzschutzes und der Polizei, sowie deren Familienangehörige; und Personen, die diesen Gruppen nicht angehören, sich jedoch der Tradition deutschen Soldatentums verpflichtet fühlen." Zwölf weibliche Mitglieder gehören dem gemeinnützigen Verein derzeit an, teilt Schriftführer Norbert Grillenbeck mit. Auch die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Gunzendorf ist ein eingetragener Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit. In der Satzung ist festgelegt, dass jede Person Mitglied sein kann, die sich dem Vereinszweck verbunden fühlt, erklärt Vorsitzender Josef Lehner. "Das ist bei uns die Erhaltung und Pflege von Ehrenmalen der Kriegsopfer, die Erhaltung von Kulturwerten und die Heimatpflege sowie das Sportschützenwesen." Aktuell ist eine Frau Mitglied der SK Gunzendorf, weitere Mitglieder würde sich der Vorsitzende wünschen.

Einen weiteren reinen Männerverein gibt es in Auerbach, den Rotary Club. Bei fast allen Clubtreffen sind die Ehefrauen und Partnerinnen selbstverständlich dabei. Weibliche Mitglieder gibt es allerdings nicht. Das wollte Ernst Sieber gerne ändern. Der Auerbacher war von Juni 2016 bis Juni 2017 Rotary-Präsident und hatte sich vorgenommen, während seiner Amtszeit die erste Frau aufzunehmen. "Wir konnten in diesem Jahr drei neue Freunde gewinnen; leider war keine Frau dabei, aber das ist eher ein langfristiger Prozess. Auch nach meinem Präsidentenamt werde ich hier aktiv bleiben und Augen und Ohren offen halten", sagte Sieber vor gut zwei Monaten im NN-Interview.

BRIGITTE GRÜNER