Auerbacher wollen ihre Hausnamen verewigen

LAG-Projekt: Tafeln mit alten Hausnahmen — Insgesamt 21 von 23 Landkreis-Kommunen beteiligen sich daran - vor 1 Stunde

AUERBACH - Macht es Sinn, Tafeln mit alten Hausnamen an modernen Häusern zu befestigen? "Eckstoi" zum Beispiel in der Oberen Vorstadt oder "Tappenmacher" am Grünhof oder "Koiser" in Nitzlbuch. Grund genug jedenfalls für das LAG-Management im Amberg-Sulzbacher Landratsamt, ein Förderprogramm für Schilder mit Hausnamen aufzulegen.

Einen historischen Hausnamen zeigt dieses Schild zwar nicht, aber es präsentiert den Namen von Gerda und Peter Iger auf sehr originelle Art. EU-geförderte historische Hausschilder wird es in Königstein und Hirschbach demnächst geben. In Auerbach findet das Vorhaben aber keine Fürsprecher. © Brigitte Grüner



Einen historischen Hausnamen zeigt dieses Schild zwar nicht, aber es präsentiert den Namen von Gerda und Peter Iger auf sehr originelle Art. EU-geförderte historische Hausschilder wird es in Königstein und Hirschbach demnächst geben. In Auerbach findet das Vorhaben aber keine Fürsprecher. Foto: Brigitte Grüner



Die Idee war einfach. Alle interessierten Bürger konnten Anträge stellen. Ihre Häuser bekommen demnächst einheitliche Acrylschilder, die zu rund 60 Prozent über das Leader-Förderprogramm der Europäischen Union gefördert werden. Das Hausnamenprojekt lief im März an, teilte Maria Schmalz vom LAG-Management mit.

Zu dieser Zeit seien die Bürgermeister gebeten worden, an ihre Einwohner die Fragebögen herauszugeben. Dies könnte im Gemeindeblatt oder auf der Internetseite gemacht werden, hofften die Organisatoren. Die Bürger konnten dann bei ihrer jeweiligen Gemeinde die Anträge abgeben. Von 27 Gemeinden im Landkreis Amberg-Sulzbach nehmen 21 Kommunen teil. "Einige Gemeinden haben kein Interesse daran oder haben schon selbst solche Aktionen gestartet", so Schmalzl.

Königstein dabei

In der Verwaltungsgemeinschaft Königstein wurde die Aktion beworben. Im Rathaus wurden von Anfang Mai bis Ende August die Anträge gesammelt. Insgesamt 26 interessierte Hauseigentümer aus Königstein und den Ortsteilen Gaißach, Hannesreuth, Kürmreuth, Loch, Lunkenreuth, Mönlas und Pruihausen haben Anträge abgegeben.

Meist haben sich diejenigen Bürger gemeldet, die ein Anwesen bewohnen, bei dem ein Hausname bereits seit Generationen besteht, erklärte Karin Hiltel vom Ordnungsamt. In der Gemeinde Hirschbach wurden 22 Anträge eingereicht. Die Resonanz sei in Hirschbach größer gewesen, da der Ort vergleichsweise weniger Einwohner hat. Allerdings liegen der Verwaltung keine Zahlen darüber vor, wie viele Anwesen überhaupt noch Hausnamen haben.

An Auerbach ging die Aktion vorbei. "Bislang haben wir in Auerbach keine Initiative zur Anbringung von Hausnamen-Schildern gestartet. Auch hat sich bisher keine Initiativgruppe gemeldet, die ein derartiges Ansinnen verfolgt", erläuterte Bürgermeister Joachim Neuß. Seiner Meinung nach solle eine derartige Beschilderung auch nicht landes- oder bundesweit allen Orten übergestülpt werden.

Die Anbringung von Hausnamen sei zwar identitätsstiftend und fördere ein dörfliches und historisch orientiertes Image. "Das passt einfach auch nicht zu jedem Ort und könnte mancherorts aufgesetzt wirken. Ich persönlich sehe darin auch keinen sonderlichen Informationsgewinn oder sonstigen Mehrwert in Bezug auf unser heutiges Leben."

"Beim Specht" unpassend

Besonders, wenn Häuser verkauft wurden oder anderweitig genutzt werden, könnten Hausnamen direkt irritierend wirken. Der Bürgermeister führt gleich ein paar Beispiele an: "Es würde doch wohl eher seltsam anmuten, wenn wir an der heutigen Raiffeisenbank zwei Schilder mit der Aufschrift ‚Beim Specht’ und ‚Beim Schwanenwirt’ anbrächten. Oder wem sagt es etwas, wenn wir am derzeitigen Rathaus ein Schild mit ‚Beim Haulerbeck’ anbringen?"

In einigen Ortsteilen werden hingegen noch immer die überlieferten Hausnamen verwendet. Wenn sich Ortsteile für eine solche Beschilderung interessieren, stehe der Rathauschef dem Ansinnen nicht ablehnend gegenüber. Bislang habe allerdings niemand Interesse daran bekundet.

Sollte sich daran etwas ändern, wäre es ohnehin zu spät. Die Verwaltungen wurden nicht umsonst schon im März über das Projekt informiert. Der letztmögliche Termin für die Abgabe eines Antrags auf ein Hausnummern-Schild war 15. September.

"Schade" findet das Hans Kugler. Aus dem Stadtarchiv und den Recherchen zu seinen Auerbach-Büchern weiß der Archivar, dass noch sehr viele Hausnamen in der Stadt und dem Umland genutzt werden. Mitte des 19. Jahrhunderts — vor der Einführung der Hausnummern – hatten alle Anwesen einen Hausnamen. Etliche davon sind mittlerweile untergegangen.

Für die Häuser- und Familienchronik der Stadt Auerbach konnte Kugler noch mehr als 200 Hausnamen ausfindig machen. Viele Hausnamen wurden vom Standort, dem Namen oder dem Beruf des Hauseigentümers abgeleitet. Kuglers Beispiele: Der "Schlusadl" wohnte am Schlosshof und hieß "Adam", das mundartlich wie "Adl" ausgesprochen wurde. In der Bachgasse gab es den "Kraxenbeck"; das war ein Bäcker, der seine Erzeugnisse in einem Korb auf dem Rücken zu den Kunden brachte.

Eine Fülle von Hausnamen sei heute noch gebräuchlich, weiß Kugler. "Leider aber fast nur mehr bei der älteren Generation. Es steht zu befürchten, dass mit dieser auch der Hausname im Sprachgebrauch ausstirbt." Die Hausnamen hätten Orte über Jahrhunderte geprägt und verdienten es, erhalten zu werden. "Man kann stolz darauf sein, einen eigenen Hausnamen zu besitzen."

BRIGITTE GRÜNER