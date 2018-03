Auerbacher wollen Schwung mitnehmen

Mit Sieg im Rücken treten die Landesliga-Handballer des SV 08 beim Kellerkind HC Forchheim an - vor 1 Stunde

AUERBACH - Von den fünf ausstehenden Partien bis zum Ende der Saison müssen die Landesliga-Handballer des SV 08 noch drei in fremder Halle absolvieren. Dabei tritt das Team von Trainer Matthias Schnödt am Samstag beim Tabellenvorletzten HC Forchheim an und möchte den Schwung aus dem Kantersieg gegen den MTV Stadeln nutzen. Die Oberfranken ihrerseits hoffen auf ihren Toptorschützen Stefan Bauer und ihre zuletzt mehrfach bewiesene Heimstärke. Anpfiff in der Realschul-Sporthalle ist um 17.30 Uhr.

Mit einem deutlichen 32:27-Sieg setzten sich die Auerbacher Handballer (in Blau) in der Höhe verdient im Hinspiel gegen HC Forchheim (in Grün) durch. Nun trifft der SV 08 den Tabellenvorletzten wieder. © Foto: Susanne Hess



Betrachtet man die Tabelle, dann könnte man meinen, es hätte sich nicht viel getan seit dem Ende der Hinrunde. Auerbach belegt, den verlorenen direkten Vergleich mit dem HC Sulzbach-Rosenberg berücksichtigt, noch immer Rang zehn und auch die vier Aufsteiger halten die gleiche Reihenfolge am Ende der Liste ein. Wer jedoch etwas genauer hinsieht, der erkennt durchaus gewichtige Unterschiede.

Zum einen wäre da die Aussicht auf den Klassenverbleib. Die ist für die Forchheimer inzwischen deutlich geschrumpft — mit zehn Punkten Rückstand auf Platz zehn und damit auf das derzeit rettende Ufer, sind die Chancen wohl eher theoretischer Natur. Einen weiteren Unterschied kann man auf der Bank des HC beobachten. Nachdem sich die Vorrunde für den Aufsteiger nicht wie erhofft entwickelte und man kurz vor der Winterpause mit gerade einmal vier auswärts erzielten Zählern punktgleich mit Schlusslicht HSV Hochfranken auf dem vorletzten Platz lag, zog Trainer Dirk Samel die Konsequenzen, legte sein Amt nach sechs Jahren nieder und übergab an seinen bisherige Co-Trainer Matthias Gieck.

Gerade ihrem Heimpublikum wollten sich die "Flippers" besser präsentieren, ein Vorhaben, das seit Beginn des Jahres auch mehrmals gelang. So konnte der HC zwar in der gesamten Runde noch keines seiner Spiele in eigener Halle gewinnen, dennoch sind die Ergebnisse der letzten vier Heimpartien sehr vielversprechend. Drei Remis gegen TV Marktsteft (21:21), HC Sulzbach (33:33) und MTV Stadeln (27:27) sowie eine knappe Niederlage gegen die HSG Lauf/Heroldsberg (27:31) künden von der wiedergefundenen Heimstärke.

Dass dabei das Spiel gegen den hohen Favoriten Lauf bis zur 55. Minute beim Stand von 27:27 auf des Messers berühmter Schneide stand, passt ins Bild und sollte für Matthias Schnödt und sein Team Mahnung genug sein, den HC nicht auf den Tabellenplatz zu reduzieren. Trotz der Niederlage hoffen die Forchheimer, die Leistung zu konservieren und gegen Auerbach erstmals zuhause doppelt zu punkten.

Ein wichtiger — wenn nicht sogar der wichtigste — Faktor ist dabei Top-Torschütze Stefan Bauer. Mit inzwischen 146 Toren belegt der Rückraum-Shooter unangefochten Platz eins der Feldtorschützen und Platz drei bei den insgesamt erzielten Toren. Im Hinspiel konnte ihn die Auerbacher Abwehr zwar lange Zeit kontrollieren, musste am Ende aber trotzdem zusehen, wie Bauer sein Konto um zwölf Tore erhöht hatte. "Natürlich sollten wir Stefan Bauer so lange wie möglich vom Werfen abhalten", gibt Schnödt als Devise aus. "Allerdings müssen wir wachsam sein und verhindern, dass ein Anderer einen großen Tag erwischt."

Damit könnte der Auerbacher Trainer Tobias Radina meinen. Der Rückkehrer und ehemalige Drittligaspieler ist mit insgesamt 80 Toren vom Kreis ebenfalls einer der 30 besten Torschützen der Staffel.

Torhüter gut bekannt

Voraussichtlich wird diesmal Matthias "Matze" Müller im Tor der Oberfranken stehen, nachdem er im November noch gefehlt hatte. Den Auerbachern aus seiner Zeit im Dress der Blau-Weißen noch gut bekannt, erweist er sich inzwischen immer wieder als wichtiger Rückhalt seines Teams. "Forchheim hat mit Bauer und Radina zwei starke Feldspieler und auch zwei gute Torhüter", beschrieb Schnödt bereits vor dem Hinspiel den Gegner und charakterisierte den HC als "unangenehm zu spielen."

Auch sein eigenes Personal hat sich auf mehreren Positionen verändert. So war Florian Wehner damals in seinem ersten Spiel für Auerbach zwar schon dabei, doch Spieler wie Thomas Bauer, Matthias Edtbauer und vor allem Spielmacher Jan Wislicenus stehen diesmal nicht zur Verfügung. Dafür erweitern Moritz Hofmann, der nach seiner Grippeerkrankung hoffentlich wieder dabei sein kann, Schnödt selbst und Thomas Wilke die Bank.

Ob Raul Adam oder der Matchwinner der letzten Woche, Jugend-Torhüter Max-Anton Seiffert, sich mit Valentin Kroher zwischen den Pfosten abwechseln darf, wird sich kurzfristig entscheiden.

Bei all den Unterschieden hat sich eine Sache für Schnödt nicht geändert: "Wir fahren nach Forchheim und wollen dort gewinnen, zum einen um mit einem Auswärtssieg das Ergebnis der Vorwoche zu bestätigen, vor allem aber, um weiter im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben."

HARALD WEIDMANN