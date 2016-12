Auerbacherin ist seit 40 Jahren Lehrerin für alle Fälle

Theresia Purkl ist für ihr Engagement vom Schulamtsdirektor geehrt worden — Vieles hat sich verändert - 23.12.2016 11:56 Uhr

AUERBACH - Viel habe sich in vier Jahrzehnten im Schuldienst geändert, erzählt Theresia Purkl. Aber eines sei geblieben: Die Freude an ihrem Beruf. Der Auerbacher Fachoberlehrerin macht es immer noch Spaß, den großen und kleinen Schülern etwas beizubringen.

Theresia Purkl an der Nähmaschine: So kennen sie wohl Generationen aus Auerbach. Die Fachoberlehrerin hat viele Schüler und Schülerinnen in 40 Jahren Dienstzeit in „Werken und Technisches Gestalten“ unterrichtet. Jetzt wurde sie dafür geehrt. © Foto: Brigitte Grüner



Erst vor wenigen Tagen wurde Theresia Purkl von Schulamtsdirektor Peter Junge für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet (die NN berichteten). In diesen 40 Jahren haben die Jubilare den Wandel in der Schule hautnah miterlebt und wahrgenommen, drückte sich Junge aus. Resi Purkl, wie die aus Ammerthal stammende Lehrerin meist genannt wird, bestätigt diesen Wandel im NN-Gespräch. Die Kinder und Jugendlichen seien im Großen und Ganzen respektloser geworden, findet sie. „Früher trauten sich die Schüler wenig sagen und schon gar nicht widersprechen.“ Heute werden die Lehrkräfte eher partnerschaftlich wahrgenommen.

Motorik lässt nach

Auch was die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen betrifft, gebe es Unterschiede. Es gebe heute mehr bequeme, fast schon faule Schüler, erzählt die Fachoberlehrerin. Auch hat sie festgestellt, dass die Motorik und die Fingerfertigkeit ständig nachlassen. Manche können nicht einmal eine gerade Linie schneiden oder sogar in höheren Klassen keinen Knoten und keine Schleife binden.

„Je älter die Schüler werden, desto mehr geht die Feinmotorik verloren. Schade.“ Sie habe den Eindruck, dass viele Kinder mit Rücksicht auf eine saubere Wohnung zuhause nicht mehr viel basteln dürfen. Früher habe jedes Kind daheim mit Knetmasse gearbeitet und mit Papier gebastelt.

Resi Purkl hat schon immer in der Grund- und Mittelschule unterrichtet. Es sei schon eine gewisse Umstellung, wenn sie zum Beispiel nach einer Stunde in der ersten Klasse in eine Abschlussklasse kommt. Die Grundschüler umarmen ihre Lehrerin oft und gestehen nach den Ferien „Ich hab dich vermisst.“

In 40 Jahren hat die Fachoberlehrerin unzählige Kinder unterrichtet und sich viele Namen merken müssen. „Am Schuljahresanfang ist das schwer, vor allem wenn ich die Schüler nur einmal pro Woche sehe.“ Namensschilder helfen nur, wenn die Kinder am Tisch sitzen. Wenn in der Schulküche gekocht wird, sei es schon schwieriger. Oft komme es vor, dass frühere Schüler auf der Straße freundlich grüßen und erzählen, was aus ihnen geworden ist. „Es ist faszinierend und macht mir Freude, wenn die ehemaligen Schüler erzählen, was sie jetzt machen.“

Nach vier Jahrzehnten im Schuldienst gibt es inzwischen auch junge Kolleginnen, die während ihrer Schulzeit von Theresia Purkl unterrichtet wurden. Dazu gehören Julia Schnödt, Lehramtsanwärterin an der Krötensee-Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg, sowie die Lehrerinnen im Kollegium der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule Sabine Biersack, Theresa Dietel und Angela Seitz.

Auch eine Reihe von Schulleitern und Rektorinnen hat Resi Purkl miterlebt. Sie erinnert sich unter anderem noch an Schwester Salesia Lauß, die Grundschulleiterin von 1978 bis 1998, sowie an Josef Geyer, der 20 Jahre lang die Mittelschule leitete. Das Verhältnis der Schulleitungen zum Kollegium war ein rein dienstliches, erzählt sie. „Ein freundschaftliches Du wäre damals undenkbar gewesen.“ Heute seien alle quasi Partner in einer Schulfamilie.

Zu Beginn ihrer Dienstzeit war Purkl eine Fachlehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft. Heute gehört sie zu den EG-Lehrkräften. „EG“ steht für Ernährung und Gesundheit. Nach verschiedenen Stationen im Schulamtsbezirk Neustadt / Waldnaab – zuletzt als Fachberaterin in Eschenbach – kam sie 1982 an die Auerbacher Schulen.

Zwei Jahre vorher hatte sie geheiratet und wohnte bereits in der Stadt. Elterngespräche habe sie verhältnismäßig wenige geführt. Meist sei die Note im Fach „Werken und Technisches Gestalten“ (WTG) für die Eltern nicht so wichtig. Manche erwarten vor allem, dass ihr Kind Spaß hat im WTG-Unterricht. „Wir Lehrer sollen doch die Schüler nicht bespaßen, sondern sie sollen etwas lernen“, hält Purkl dagegen.

Oft treffe sie die Eltern ihrer Schüler eher zufällig, im Freibad oder beim Einkaufen. Sie habe sogar Eheberatung geben sollen. Bei privaten Problemen wüsste sie manchmal schon gerne Bescheid. Wenn zum Beispiel der Hamster gestorben ist oder die Eltern sich trennen, wäre es für die Lehrkräfte wichtig, solche Dinge zu wissen, um einfühlsamer auf die Kinder eingehen zu können, sagt sie.

In den 40 Berufsjahren hat die Auerbacherin nicht nur viele Schüler, sondern auch viele Trends kommen und gehen sehen. Makramee-Knüpfen war zum Beispiel in den 70ern sehr beliebt. „Die Techniken kommen alle wieder“, hat Purkl festgestellt. Filzen, töpfern, Papier schöpfen, Fäden spinnen und viele Fähigkeiten mehr üben ihre Schüler.

Sie selbst besuchte schon viele Fortbildungen, hat sich Trends wie die Crazy-Wool-Technik aber auch selbst angeeignet. Die Fachoberlehrerin ist jetzt 62 Jahre alt. Mit 66 Jahren will sie in Rente gehen. „So lange ich mich nach den Ferien wieder auf die Schüler freue, bin ich gerne Lehrerin.“

BRIGITTE GRÜNER