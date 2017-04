Auerbacherin kann bis zu 150.000 Euro gewinnen

AUERBACH - Traudl Ritter schaut fast jeden Tag "Wir in Bayern". Am 23. März allerdings nicht, da sie mit Ehemann Ernst an diesem Tag ihre Goldene Hochzeit feierte. Deshalb erfuhr sie erst durch Anrufe, dass sie zum Bayerischen Rundfunk eingeladen wurde und ihren Gewinn am Glücksrad noch erhöhen kann.

Traud Ritter aus Auerbach hat schon mal 5000 Euro sicher. Foto: Brigitte Grüner



"Die ersten Anrufer waren Inge Müller, der frühere Lehrer Alfred Graf und mein langjähriger Friseur Georg Kohlmann", erzählt die Auerbacherin. Seit fast 30 Jahren kauft sie jede Woche fünf so genannte Bayernlose.

Sie hat auch schon manches Mal etwas gewonnen: Mal zwei, mal vier oder – wenn es gut lief – auch mal fünf Euro. Diesmal kann sie mit einem Vielfachen rechnen. Denn mindestens 5000 Euro hat sie schon sicher. "Und das Beste ist: Ich muss keine Fragen beantworten oder Spiele machen, um den Betrag zu gewinnen."

Gertraud Ritter – auf ihren vollen Namen hatte Ehemann Ernst das Los ausstellen lassen – muss im BR-Studio an einem Glücksrad drehen. Auf der Scheibe sind Beträge von 5000 bis 150.000 Euro zu lesen. Mit etwas Glück bleibt das Rad bei einem höheren Betrag stehen. Aber das ist für die gebürtige Österreicherin gar nicht so wichtig. Sie ist schon mit der Aussicht auf 5000 Euro überglücklich. "Alles andere wäre eine Zugabe." Sie sei ohnehin wunschlos glücklich. Sie habe anständige Kinder und alle in der Familie sind gesund. "Das ist mehr wert als Geld", sagt sie.

Am Donnerstagmorgen fahren Ernst und Traudl Ritter nach München. Um 13 Uhr werden sie im Studio erwartet. Die Fahrt sowie eine Übernachtung in München werden für die beiden Auerbacher wie für zwei weitere ausgeloste Teilnehmer und ihre Begleitung gesponsert.

Aufgeregt ist die 69-Jährige noch nicht. "Ich lass’ das mal auf mich zukommen." Egal wie hoch letztendlich der Gewinn sein wird: Eine gute Möglichkeit, das Geld auszugeben, hat sie schon. "Den 70. Geburtstag im Herbst werde ich so richtig ausgiebig feiern, vielleicht sogar in der Heimat Österreich."

Zum Termin in Tracht?

Viele Leute haben Traudl Ritter schon auf ihre Auslosung für das Glücksrad angesprochen. "Wahnsinn, was sich die Leute für Gedanken machen", lacht sie. Einige haben schon gefragt, was sie anziehen wird oder ob sie in Tracht zum Termin gehen will.

Viele haben ihr gesagt, dass sie die Daumen drücken werden. Alleine vom Tag her müsste ihr das Glück eigentlich hold sein. Denn vor 50 Jahren hat Traudl ihren Ernst genau am Gründonnerstag geheiratet. Und am Tag des Hochzeitsjubiläums wurde sie ausgelost.

In der Lottostelle von Brigitte Maier, wo Traudl Ritter ihre Bayernlose kauft, wurde sie beim nächsten Besuch mit einer Flasche Sekt empfangen. "Das war auch eine schöne Geste."

BRIGITTE GRÜNER