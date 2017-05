Auerbacherin mischt bei Bouldercontest vorne mit

Beim Frankenpfalz Kletterfestival war für jeden was dabei: Wettbewerb, Spiele und viel Sonnenschein - vor 2 Stunden

KÖNIGSTEIN - Die Sonne scheint über dem Königsteiner Naturbad. Dicht an dicht stehen die Zelte der Camper und aus einer Ecke dröhnt Musik. Sie unterhält die zahlreichen Kletterfans, die das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende in der Frankenpfalz verbringen.

Beim Bouldercontest war Muskelkraft gefragt: Mit den Beinen mussten sich die Teilnehmer festhalten und dann versuchen, ihr T-Shirt kopfüber auszuziehen. © Fotos: Horst Linke



Das Klettern steht in diesen Tagen zwar im Fokus, aber auch anderen Sportarten wird nachgegangen: Hier spielen die einen Volleyball, dort werfen sich die anderen Pässe mit einem Football zu und wiederum andere kicken ein paar Bälle. Aber auch das Gleichgewichtstraining kommt in dem bunten Treiben nicht zu kurz: Wieder andere Gäste versuchen sich auf der Slackline oder mit akrobatischen Übungen beim Kletter-Yoga, während zwischen Sportlern, Zelten und Ausstellern Kinder jeden Alters tollen.

Sie scheinen die Einzigen zu sein, die es eilig haben. Der Rest der Festivalbesucher wirkt entspannt: Sonne tanken, schwimmen und nette Unterhaltungen stehen für sie auf der Prioritätenliste ganz oben, wie eine Umfrage der Nordbayerischen Nachrichten zeigt.

Englisch und Spanisch

In dem Wirrwarr auf der Liegewiese und am Beckenrand hört man nicht nur Unterhaltungen auf Deutsch, sondern auch viel auf Englisch, Holländisch und Spanisch. Organisator Horst Fürsattel bestätigt auf Nachfrage: Er hat unter anderem Gäste aus England, Schweden, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden gesehen.

Kurz nach 20 Uhr begeben sich die Kletterfreunde langsam in Richtung Schwimmbecken. Dort befindet sich ein etwa fünf Meter hohes Gerüst, an dem die verschiedensten Boulder-Haken befestigt sind. Sechs Teams mit jeweils zwei (Profi-)Kletterern werden bei Sonnenuntergang versuchen, sich den Parcours schnellstmöglich entlangzuhangeln. Die Zeiten des Teams werden addiert und ergeben die Gesamtzeit.

Unter die bekannten Klettergrößen wie Alexander Megos und Katharina Saurwein mischt sich das Auerbacher Klettertalent Mia Baumann. Nach den ersten Runden beschließt der Moderator, den Parcours etwas schwieriger zu machen: Die Männer müssen vor dem Sprung auf eine Strickleiter zehn Liegestütze machen, bevor sie an der Leiter hochklettern.

Einige von ihnen schaffen das, ohne sich mit den Füßen zu behelfen. Überhaupt ist die gesamte Strecke ein Kraftakt für Arme, Schultern und Co. Gleichzeitig müssen die Wettkämpfer aber beweglich sein, um an wackeligen Pyramiden vorbeizukommen, die auf dem Kopf hängen.

Kopfüber ausziehen

Höhepunkt bei dem Parcours ist die Stelle, an der sich die Boulderer kopfüber mit den Beinen am Gerüst festhalten und versuchen müssen, ihr T-Shirt auszuziehen. Das gelingt auch allen und sie schaffen es auf eine kleine schwarze Plattform, von der aus sie zu einem kleinen Ring springen müssen, um sich daran festzuhalten. Erst dann stoppt die Zeit. Alle schaffen diese letzte Aufgabe nicht und ein paar Sportler gehen baden.

Entspannt ging es im Camp zu: Neben kletterspezifischen Workshops konnten die Besucher machen, worauf sie Lust hatten. Zum Beispiel Slacken (Foto).



Als einer der Letzten ist Alexander Megos an der Reihe. Wegen seiner herausragenden Klettererfahrung durfte er vorab nicht am Gerüst im Wasser üben. Das soll den anderen Teilnehmern einen Vorteil verschaffen. So hatte Megos am Festivalwochenende Zeit, um sich mit seinen Freunden und Bekannten auf dem Gelände zu unterhalten.

"Es ist schön, wenn man sie in einer so tollen Atmosphäre einmal im Jahr treffen kann", sagt der Hausmeister des Frankenjura, wie er sich selbst bezeichnet. Er war aber auch viel Klettern, unter anderem am Krottenseer Turm.

Zweiter Platz für Auerbacherin

Bevor Megos startet antwortet er auf die Frage des Moderators, wie er an den Contest herangeht mit: "Ich will alles so machen wie die anderen. Nur schneller." Und tatsächlich: Mit seiner Zeit schafft er es, sich und Mia Baumann ins Finale zu befördern. In einem spannenden zweiten Durchlauf treten sie gegen Pia Zuber und Jorg Verhoeven an. Die erste Runde war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Teams nur drei Sekunden auseinander lagen. Im Finale legen Zuber und Verhoeven noch zwei Sekunden zu: Insgesamt brauchen sie eine Minute und 52 Sekunden.

KERSTIN GOETZKE