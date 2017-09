Auerbachs Bahnhof gibt es jetzt auch in klein

Modellbauer Berthold Rolapp baute das Gebäude im Stil der Neurenaissance originalgetreu im Maßstab 1/87 nach - vor 1 Stunde

AUERBACH - Hinter dem Auerbacher Bahnhof stehen ein "Bully", eine "Knutschkugel" und ein "Schneewittchensarg". Nein, nicht in Wirklichkeit. Sondern hinter einem Modell, welches das Bahnhofsgelände im Jahr 1958 zeigt. Deshalb haben die Autos auch so schöne Namen.

Berthold und Sylvia Rolapp aus Husby übergaben ein Auerbacher Bahnhofsmodell als Leihgabe an Bürgermeister Joachim Neuß (l.) und Marion Ringl (r.), die Leiterin des museum34. © Brigitte Grüner



Berthold und Sylvia Rolapp aus Husby übergaben ein Auerbacher Bahnhofsmodell als Leihgabe an Bürgermeister Joachim Neuß (l.) und Marion Ringl (r.), die Leiterin des museum34. Foto: Brigitte Grüner



Mit großer Spannung warteten Bürgermeister Joachim Neuß und die Leiterin des museum34, Marion Ringl, am Sonntagnachmittag auf das Modell. Es hat eine lange Reise hinter sich. Berthold Rolapp aus Husby in der Nähe von Flensburg hat es angefertigt. Am Sonntag fuhr er mit Gattin Sylvia aus dem hohen Norden in den Urlaub im Bayerischen Wald und nahm den Miniaturbahnhof mit auf die Reise. Beruflich war der 69-Jährige im Kraftfahrtbundesamt. Fotografieren, Tennis und vor allem Modellbau sind seit langem seine Hobbys. Besonders Bahnhöfe haben es ihm angetan. Er hat schon einige gebaut, zum Beispiel aus dem fränkischen Burgebrach oder ein Modell, das sich "in groß" im Harz befindet.

Im Hobbyraum seines Hauses arbeitet er oft an mehreren Projekten gleichzeitig. Der Nachbau des Auerbacher Bahnhofs zog sich nur deswegen über zwei Jahre hin, weil zwischendurch detaillierte Pläne für den Weiterbau fehlten. Seit 1980 ist Rolapp, bekennender Fan der bayerischen Landschaft und der bayerischen Küche, im Freistaat unterwegs und fotografiert Bahnhöfe. Seit 2000 sucht er gezielt historische Bauten im bayerischen Raum. Es findet, dass diese für Modellbauer eine besondere Herausforderung sind.

Auch im Internet habe er immer wieder Gebäude gefunden, die ihn als Modellbauer interessiert haben. Am Auerbacher Bahnhof gefiel ihm der Baustil: Er wurde 1902 im Stil der Neurenaissance erbaut. Über die Internetseite von Rudolf Weber informierte Rolapp sich und wurde an Archivar Hans-Jürgen Kugler vermittelt. Dieser hat ihm Kopien der Baupläne zukommen lassen. So konnte Rolapp sogar den Dachstuhl des Bahnhofsgebäudes originalgetreu nachbauen.

Die Schienen vor dem Bahnhofsgelände sind in der Größe H0, der Bau selbst also im Maßstab 1/87 gehalten. Als Baumaterial wurden Teile aus PVC verwendet, Mauersteine wurden einzeln ausgesägt. Holz- und Profilleisten gibt es beim Architekturbedarf. Dass das Modell nicht billig war, zeigt der hohe Baum, der neben dem Bahnhofsgebäude steht. Er allein kostete 39 Euro, so der Hobby-Modellbauer. Er arbeitet mit viel Liebe zum Detail. So wurden etwa ein Briefkasten, ein Fahrradständer und ein Handwaschbecken an der Außenwand installiert Am Fahnenmast vor dem Bahnhof hängt die weiß-blau gerautete bayerische Fahne.

Blick auf das von Berthold Rolapp nach detaillierten Plänen erstellte Modell des Auerbacher Bahnhofes. So hat das Empfangsgebäude im Jahr 1958 ausgesehen. © Brigitte Grüner



Blick auf das von Berthold Rolapp nach detaillierten Plänen erstellte Modell des Auerbacher Bahnhofes. So hat das Empfangsgebäude im Jahr 1958 ausgesehen. Foto: Brigitte Grüner



Bislang hat Berthold Rolapp einen Bahnhof verkauft. Im Auerbacher Fall hatte Hans-Jürgen Kugler die Idee, das Modell als Leihgabe in das museum34 zu holen. Das Modell zeigt neben dem eigentlichen Bahnhof ein weiteres Gebäude, das als Holzlege und Toilettenhaus verwendet wurde, und den Lagerschuppen, der heute noch steht. Er wird allerdings abgebrochen, wenn das Baugebiet am Festplatz entsteht, so der Bürgermeister.

Neuß erzählte auch vom Lokführerhaus und dem angebauten Lokschuppen. Diese beiden Gebäude will Berthold Rolapp noch bauen. Er hat Zeit, weil die Ausstellung zum Thema "Eisenbahn" erst im zweiten Halbjahr 2018 im Museum geplant ist, so dessen Leiterin Marion Ringl.

BRIGITTE GRÜNER