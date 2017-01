Auerbachs „Weg in modernen Tourismus ist ein weiter“

Vorsitzender vom Fremdenverkehrsverein Auerbach und Umgebung sieht keine Steigerung der Gästezahlen - vor 32 Minuten

AMBERG/AUERBACH - Die Touristiker sind mit dem vergangenen Jahr zufrieden: Die Übernachtungszahlen im Landkreis sind angestiegen. In Auerbach herrscht dagegen nicht gerade Jubelstimmung.

Bei der NN-Regionalschau Frühlingserwachen präsentierte sich auch die FrankenPfalz. Unterschiedlicher könnte die touristische Bilanz der zwei Gemeinden Königstein und Auerbach nicht aussehen: Während die Übernachtungszahlen in Auerbach gesunken sind, sind sie in der Marktgemeinde gestiegen. © Archiv/Mark Johnston



Bei der NN-Regionalschau Frühlingserwachen präsentierte sich auch die FrankenPfalz. Unterschiedlicher könnte die touristische Bilanz der zwei Gemeinden Königstein und Auerbach nicht aussehen: Während die Übernachtungszahlen in Auerbach gesunken sind, sind sie in der Marktgemeinde gestiegen. Foto: Archiv/Mark Johnston



„Wir erheben keine Zahlen in Auerbach“, sagt Heiko Lohner, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Auerbach und Umgebung sowie Inhaber des Gasthofs Grottenhof. Viele Beherbergungsbetriebe hätten weniger als zehn Betten und seien damit nicht meldepflichtig. Doch Lohner ist sich sicher, dass die Übernachtungszahlen drastisch gesunken sind, und zwar „durch den Wegfall unseres größten Betriebes“, sagt er und meint damit das ehemalige Hotel Goldner Löwe (wir berichteten). Als der Betrieb noch lief, hätten sich dort zum Beispiel Amerikaner einquartiert, die wegen Lehrgängen am Übungsplatz in die Gegend gekommen seien.

Lohner geht davon aus, dass die meisten Touristen in die Stadt kommen, um sich große Veranstaltungen auf Maffei, das Bürgerfest oder Auftritte bekannter Stars anzusehen.

Auf Landkreisebene ist die Stimmung, was den Tourismus angeht, besser. „Der Trend ging heuer zum Urlaub in Deutschland, davon hat auch die Region Amberg-Sulzbach profitiert“, so Tourismusreferent Hubert Zaremba. Im Jahr 2017 wollen die Touristiker verstärkt auf Onlinebuchungen setzen. Ein entsprechendes Portal soll auch auf der Homepage www.amberg-sulzbacher-land.de eingebunden werden.

Verein im Wandel

Auch Landrat Richard Reisinger sieht einen Trend zur Onlinebuchung. Wer den verschlafe, könne die Verluste durch normale Werbung wohl nur schwer wieder ausgleichen. Heiko Lohner sagt, dass sich der Fremdenverkehrsverein natürlich mit dem Thema Buchen im Internet beschäftige. „Anders funktioniert es nicht.“

Laut Lohner ist der Fremdenverkehrsverein derzeit im Wandel aufgrund von Buchungsportalen, Aktivitäten der FrankenPfalz und der Stadt Auerbach sowie wegen personeller Veränderungen. Die Schriftführerin hat aufgehört, der Kassier ebenfalls. „Wir haben keine Leute“, so Lohner.

Königstein steht besser da

Das Programm, das Touristen in Auerbach absolvierten, habe sich ebenfalls geändert. Waren sie früher zum Wandern und zur Erholung da, kommen sie heute wegen der drei Museen, diverser Events und zum Klettern in die Gegend. „Ich denke, der Weg Auerbachs in einen modernen, lebendigen, stetigen Tourismus ist noch ein weiter“, sagt Lohner.

Das findet offenbar auch Bürgermeister Joachim Neuß. Auf die Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten zum Tourismus in Auerbach möchte er sich nicht äußern. Er findet, dass die Stadt andere Potenziale habe, aber kein Ziel für Touristen sei. Lohner vergleicht Auerbach mit König-stein, wo es vier, fünf gute Hotels am Stück gebe. „Königstein ist natürlich besser aufgestellt, in Auerbach ist ja so gar nichts.“

Da hat er recht, denn die Vermieter in Königstein sind laut Heidi Ziegler von der Tourist-Info im Rathaus mit dem Jahr 2016 „sehr zufrieden“. Sie sagt auch: „In Königstein sind die Übernachtungszahlen laut unserer Hoteliers und Gastronomen gestiegen.“ Die genauen Daten vom Statistischen Landesamt lägen allerdings noch nicht vor.

Die Marktgemeinde sei für Touristen aufgrund ihrer Freizeitmöglichkeiten attraktiv. So lockten das Naturbad sowie die Möglichkeiten zum Wandern, Klettern, Reiten, die Natur und die 13 Einkehrmöglichkeiten in Königstein und Umgebung. Um noch mehr Touristen in den Ort zu locken, könnte sich Ziegler vorstellen, noch mehr Wanderpauschalen und Erlebnis- oder Wellnesspakete anzubieten.

Die Königsteiner Hoteliers und Gastronomen seien sehr gut im Internet vertreten, etwas Nachholbedarf bestehe bei einigen Privatvermietern. Nichtsdestotrotz: „In den vergangenen Jahren konnten wir eine jährliche Steigerung der Gästeankünfte und Übernachtungen verzeichnen, vor allem im Bereich der Geschäftsreisenden, Aussteller der Nürnberger Messen und Seminargäste“, sagt Heidi Ziegler.

LUISA DEGENHARDT