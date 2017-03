Auf A70 Kanalpumpfahrzeug gerammt: 80.000 Euro Schaden

HARSDORF - Auf 80.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der auf der A70 bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kanalpumpfahrzeug entstanden ist.

Ein 56-jähriger Kraftfahrer befuhr mit seinem Kanalpumpfahrzeug am Donnerstagnachmittag die A70 in Richtung Bayreuth. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er am Harsdorfer Berg von der rechten auf die linke Fahrspur, um zu überholen. Hierbei übersah er den von hinten, mit schnellerer Geschwindigkeit herannahenden Audi eines 21-jährigen aus dem Landkreis Kulmbach.

Dieser konnte nur noch bedingt reagieren, krachte in die mittlere Betonleitwand und fuhr dann auf das Kanalpumpfahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Pkw-Fahrer wurde mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kanalpumpfahrzeuges blieb unverletzt.

Die A 70 musste für die erforderlichen Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden, weswegen es zu Stauungen kam. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrer des Kanalpumpfahrzeuges wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. Positiv gilt es zu erwähnen, dass den Einsatzkräften eine störungsfreie Anfahrt zur Unfallstelle ermöglicht war, indem vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet wurde.

