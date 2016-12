Auf A9 brannte Lastzug mit Industrie-Robotern

Fahrer konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen - 22.12.2016 00:50 Uhr

MARKTSCHORGAST - Am Mittwochabend geriet auf der A9 bei Marktschorgast in Fahrtrichtung Berlin ein Lastwagen in Brand. Der Fahrer bemerkte dies rechtzeitig, konnte seinen Laster abstellen, das Führerhaus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die A9 musste über eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden ist enorm.

Trotz der schnellen Arbeit der Feuerwehr wurde das Führerhaus des Lastzugs total zerstört. Foto: News5/Fricke



Ersten Erkenntnissen nach verursachte ein technischer Defekt im Motorraum den Brand am Lkw. Der 35-jährige Fahrer bemerkte den Brand noch rechtzeig und steuerte selbigen auf den Seitenstreifen. Anschließend konnte er das Führerhaus zum Glück noch unverletzt verlassen. Er versuchte sodann, selbst den Brand zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Die weiteren Lösch-, Aufräumarbeiten und Absperrtätigkeiten wurden durch die umliegenden Feuerwehren, das THW und die Autobahnmeisterei übernommen.

Am Lkw brannten das gesamte Führerhaus und der Planenaufbau nieder. Der Lastzug hatte mehrere Fertigungsroboter für die Automobilindustrie geladen. Auch diese wurden durch den Brand teilweise in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bergung zog sich noch bis in die späten Abendstunden hin. Die gesamte Fahrbahn konnte deshalb erst zeitversetzt freigegeben werden. Der Schaden an dem Lastzug wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Fertigungsrobotern ließ sich aktuell noch nicht beziffern.

Zudem ereignete sich während der Arbeiten an der Brandstelle ein weiterer Unfall auf der Gegenfahrbahn. Hierbei fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem VW Polo aus Unachtsamkeit auf den Mini einer 19-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Jedoch musste die gesamte Fahrbahn in Fahrtrichtung München für die Unfallaufnahme ebenfalls komplett gesperrt werden, was auch hier zu enormen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Bericht wurde am 22. Dezember um 0.55 Uhr aktualisiert.

