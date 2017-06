Auf B2 bei Leupoldstein Gegenverkehr übersehen

Frontalzusammenstoß konnte durch Ausweichmanöver gerade noch verhindert werden - Polizei sucht Verursache - vor 2 Stunden

LEUPOLDSTEIN - Gerade noch einmal glimpflich ging ein missglücktes Überholmanöver am Sonntagnachmittag auf der B2 nahe Leupoldstein aus. Beide Fahrzeuge berührten sich nur mit den Spiegeln. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Unfallverursacher.

Ein VW-Fahrer, der am Sonntag gegen 15.20 Uhr von Leupoldstein in Richtung Hiltpoltstein unterwegs war, überholte an einer unübersichtlichen Kuppe einen Motorradfahrer und erkannte dabei einen Kleinwagen im Gegenverkehr nicht. Dieser konnte durch Ausweichen in das rechte Bankett einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern, jedoch kollidierten die beiden Außenspiegel miteinander.

Sowohl der Überholte, als auch der Überholende fuhren anschließend weiter. Gegen den VW-Fahrer wird deshalb wegen Fahrerflucht ermittelt. Der Motorradfahrer wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Pegnitz unter der Rufnummer 09241/9906-0 zu melden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.