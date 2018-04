Auf dem Gnadenhof Fränkische Schweiz große Liebe gefunden

HORLACH - Ludwig Weidner hat am Sonntag den "Gnadenhof-Oskar" bekommen. Was waren und sind seine Beweggründe? Er hat der Redaktion davon erzählt. Und auch, wie er dabei so ganz nebenbei seine große Liebe gefunden hat.

Ludwig Weidner: „Ich mache das bis zum letzten Schnapper“. Er meint damit seine ehrenamtliche Tätigkeit, die er seit 15 Jahre beim Gnadenhof Fränkische Schweiz in Horlach leistet. © Ralf Münch



Ludwig Weidner kennen viele. Besonders die, die schon einmal vom Gnadenhof Fränkische Schweiz gehört haben. Seit 15 Jahren ist der 65-Jährige dort ehrenamtlich tätig.

"Angefangen hatte es damit, dass ich von einer Frau aus Nürnberg gehört hatte, dass es in Horlach einen Gnadenhof gibt. Ich bin da dann mal mit meinem Fahrrad vorbei gefahren und wollte mir das einfach mal anschauen", sagt Weidner, der damals in Velden wohnte, 22 Kilometer von Horlach entfernt. Plötzlich kam eine Frau, die sich als Besitzerin des Gnadenhofs herausstellte, heraus und fragte, wonach er denn suche. Das war Monika Pracht, die damals mit ihrem Mann Walter, der inzwischen verstorben ist, den Gnadenhof führte. Pracht: "Irgendwie war das schon so eine kleine Fügung. Denn ohne Ludwig Weidner hätte das alles gar nicht so funktioniert."

Weidner war begeistert von der Arbeit, die das Ehepaar leistete, und entschloss sich, dort mitzumachen. Als das vor 15 Jahren passierte, hatte er eigentlich andere Pläne. Er hatte vorher seine Arbeit in einer Gießerei in Velden aufgegeben und wollte mit seinem Fahrrad eine Deutschlandtour machen. Dafür hatte er sich auch Geld angespart. Nachdem er beim Gnadenhof gewesen war, ist er von diesem Vorhaben abgekommen. Er sagte zu sich: "Ich mache das hier."

Er hatte gemerkt, dass man Hilfe brauchen kann. Und Tiere mochte er sowieso, weil er auf einem Bauernhof aufgewachsen war. Das war "logisch" für ihn. Besonders was die handwerklichen Tätigkeiten angeht. Sei es Zäune errichten, Ställe ausmisten, Wege machen, Sachen reparieren: "Als ich angefangen habe, hatten wir kaum Geld zur Verfügung. Da war der Verein noch nicht gegründet. Wir haben Bretter irgendwo weg gemacht und wieder woanders ran. Ich habe sogar alte krumme Nägel wieder gerade geklopft, um sie woanders wieder verwenden zu können. Für mich war es ein kleines Wunder plötzlich einen Akkuschrauber zu bekommen. Wir haben zwar Helfer hier, die sich um die Tiere kümmern, aber viele wissen nicht, wie man mit einer Schaufel oder einem Hammer umgeht."

Die ersten paar Wochen ist er immer nur Samstag und Sonntag mit seinem Rad nach Horlach gefahren. Dann wurden es immer mehr Tage und schließlich die ganze Woche. Nach einem Jahr ergab sich die Möglichkeit, in einem großen Raum im Gnadenhof einzuziehen. Es war einfacher für ihn, nicht jeden Tag mit dem Fahrrad von Velden nach Horlach und wieder zurück zu fahren. Dann hat er Tag für Tag, Stunde für Stunde auf dem Hof ehrenamtlich gearbeitet.

"Das berührt sehr"

Weidner kann davon erzählen, wie man sich an die Tiere, die aufgenommen werden, gewöhnt. Wie sie tatsächlich zu einem Teil von einem selbst werden. An die Katzen, die Hunde, die Vögel, die Gänse, Enten, Ziegen, Pferde und so weiter. Und wie schwer es ist, wenn eines stirbt. "Ich habe in der Zeit mindestens 900 Tiere kommen und sterben gesehen. Manchmal hatte ich auch ein Tier im Arm, während es eingeschläfert werden musste. Das berührt sehr."

Es gibt für ihn aber viel Positives. Wenn völlig verwahrloste, unterernährte, ängstliche und gequälte Tiere kommen und man nach einiger Zeit dann sieht, wie sie ihr Verhalten völlig geändert haben. "Das ist klasse. Man sieht an jedem einzelnen Tier, wie sie wieder aufblühen."

Große Liebe gefunden

Der Gnadenhof war auch in Sachen Liebe eine Bereicherung für ihn. Denn dort hatte er auch seine große Liebe kennen gelernt. Sie hatte auch ehrenamtlich mitgeholfen, und macht es immer noch. Seit zwei Jahren wohnt Weidner jetzt mit seiner Lebensgefährtin in Reichenschwand, aber aktiv ist er immer noch.

So wie am Anfang kommt er immer am Samstag und Sonntag und auch einmal unter der Woche zum Helfen. Und als Urlaubsvertretung springt er auch für zwei Wochen ein. Dann hat er wieder sein Zimmer. Er fährt nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit dem Zug – ein Auto hat er, genauso wie früher, immer noch nicht. Helfen will er "bis zum letzten Schnapper", sagt er.

