Auf der A9: Marihuana in Kopfhörertasche gefunden

vor 44 Minuten

WEIDENSEES - In einer Kopfhörertasche hatte ein 27-jähriger Berliner rund sechs Gramm Marihuana versteckt. Fahndern der Verkehrspolizei Bayreuth, die ihn am Montagmorgen als Beifahrer in einem Peugeot bei Weidensees anhielten, entging auch dieses Versteck nicht.

Die Beamten stellten die Drogen im Gepäck des Berliners sicher. Der Mann wird wegen Drogenbesitzes angezeigt.

Bei einem 47-jährigen Polen fanden die Beamten gegen Mittag bei einer Kontrolle an der Rastanlage Fränkische Schweiz ebenfalls Drogenutensilien auf. Bei ihm reagierte auch ein Drogenschnelltest positiv. Da er mit seinem Mercedes unterwegs war, musste er zur Blutentnahme. Er wird wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Weiterfahrt übernahm sein Beifahrer.

