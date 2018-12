Auf der Lüglaser Straße gilt künftig Tempo 30

Antrag von 46 Willenreuther Bürgern vom Stadtrat gutgeheißen — Karl-Heinz Rödl bittet um Kontrollen

WILLENREUTH - Raser sind auch in Willenreuth ein Problem. Deshalb haben 46 Bürger des Dorfes auf der Lüglaser Straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer gefordert.

Auf der Lüglaser Straße in Willenreuth soll künftig Tempo 30 gelten. Es lag dem Stadtrat in der jüngsten Sitzung ein Antrag von 46 Bürgern vor. Foto: Foto: Ralf Münch



Sie begründen ihren Vorstoß mit fehlenden Gehwegen und unübersichtlichen Kurven. Zudem erhöhen zu schnell fahrende Autofahrer das Risiko für Schulkinder. Der Stadtrat folgte in der jüngsten Sitzung den Argumenten: Künftig darf auf dieser Strecke nicht schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden.

Zuvor hatte sich die Rathausverwaltung bei der Polizeiinspektion Bayreuth Land kundig gemacht. Die Polizei hatte keine Einwände, erklärte jedoch, dass die Einhaltung des "Streckenverbots" von der Kommunalen Verkehrsüberwachung kontrolliert werden müsse. Stadtrat Karl-Heinz-Rödl (FWG), selbst in Willenreuth wohnend, plädierte für die Geschwindigkeitsbeschränkung. Er bat darum, dass dort künftig öfters kontrolliert werde, ob die Tempobegrenzung auch eingehalten werde. Gleichzeitig schlug er vor, dass die Lüglaser Straße in Zukunft Vorfahrtstraße sein soll. Bisher gilt dort die Vorfahrtsregel rechts vor links. "Die Einfahrt in den Brunnenweg sieht fast keiner."

Rödl sprach in diesem Kontext auch die Situation auf der Kreisstraße an, die durch Willenreuth geht. Auch auf dieser Strecke seien die Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Er regte bauliche Maßnahmen am Ortsausgang und Ortseingang an, um Engstellen zu schaffen. Autofahrer seien dann gezwungen ihre Geschwindigkeit zu drosseln. Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gebe es auch in Willenberg und Hainbronn.

Kein Unfallschwerpunkt

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) erklärte eine Beschränkung auf der Kreisstraße zu erwirken, sei sehr schwer, zumal es dort keine Unfallhäufigkeit gebe. Aber er werde Gespräche mit den Fachleuten des Landratsamtes führen.

Warum in Willenreuth nicht gleich die ganz Ortschaft zur Tempo-30-Zone machen, sagte Rainer Dippe (CSU). In den anderen Straßen von Willenreuth könne man eh nicht schneller fahren, meinte Raab. Gegenüber dem Gasthaus Kaul befinde sich eine Bushaltestelle. Deshalb sei die Begrenzung auf 30 Stundenkilometer auf der Lüglaser Straße richtig, meinte Michael Förster (PEG).

Vier neue Schilder

Auf einen anderen Aspekt einer Tempo-30-Zone in ganz Willenreuth machte Manfred Vetterl (CSU) aufmerksam: "Dann hätten wir weniger Schilder." So werden es künftig vier Schilder sein, die auf die Geschwindigkeitsbeschränkung hinweisen. Ob sich die Autofahrer daran halten, ist eine andere Sache.

HANS-JOCHEN SCHAUER