Auf der Suche nach verlorenen Menschen

Zum internationalen Tag der Vermissten: Gespräch mit Margaretha Michel von den Pegnitzer Sudetendeutschen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat den 30. August zum internationalen Tag der Vermissten ausgerufen. Es soll an das Schicksal der unzähligen Menschen erinnert werden, die infolge bewaffneter und politisch motivierter Gewalt weltweit verschwunden sind. Manchmal werden sie wieder gefunden, manchmal bleiben sie aber für immer verschwunden. Nicht nur die gegenwärtige Flüchtlingssituation, sondern besonders die Vergangenheit demonstriert immer wieder, wie schnell es gehen kann, dass Familien auseinander gerissen werden und sich anschließend suchen. Manchmal finden sie sich wieder, manchmal nie.

Margaretha Michel mit einem alten Foto, auf dem ihre Cousins samt Familie zu sehen sind. Foto: Ralf Münch



Margaretha Michel aus Pegnitz, Vorsitzende des Pegnitzer Ortsverbandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die einen Tag nach dem internationalen Tag der Vermissten ihren 73. Geburtstag feiern wird, ist eine, die eine selbst erlebte Geschichte zu diesem Thema erzählen kann: Es war 1946, als sie mit ihren Großeltern aus Leitmeritz im Sudetenland aussiedeln musste. "Bei uns lief das organisiert. 50 Kilo Gepäck pro Person durfte man mitnehmen. Oft aber war es für die Betroffenen völlig chaotisch. Man bekam gerade einmal zwei Stunden vorher gesagt, dass man weg muss. Das hing davon ab, an welchen Organisator man kam", erzählt sie.

Sie berichtet, dass ihre Großeltern, die rund 50 Kilometer nördlich von Prag wohnten, eine Arbeitsmaid hatten – damals war der Arbeitsdienst für alle Jungen und Mädchen Pflicht. Es war die Cousine zweiten Grades des damaligen englischen Königs. Die Adelige war den Nationalsozialisten verhasst.

Deshalb hatten einige Naziführer sich entschlossen die Maid, die "unter besonderer Beobachtung" stand, Anfang 1945 an die Front zu schicken. Michels Vater besorgte ihr falsche Papiere und so konnte sie sich in einem Flüchtlingstreck verstecken.

Auf ihrer Flucht stieß sie auf einen anderen Treck, der aus Schlesien kam und fand dort überraschend ihre Mutter. Nicht abgesprochen, nicht organisiert. Man kann es einen riesigen Zufall nennen – oder auch Schicksal.

"Als wir 1946 nach Bayern, genauer gesagt nach Weihmichl bei Landshut kamen, trifft meine Großmutter rein zufällig in Landshut ihren Neffen Otto Ludwig, mitten auf der großen Marktstraße", erzählt sie. Er war U-Boot-Fahrer und kam nach seiner Entlassung nach Eggmühl. Dort fand er Arbeit in einer Ofenfabrik. Nach Landshut fuhr er nur, um herauszufinden, ob sein Abiturzeugnis hier anerkannt werden könnte. Nun hatte er einen Anlaufpunkt gefunden – einmal am Wochenende kam er mit der Bahn nach Weihmichl.

Pfarrer halfen beim Suchen

"Plötzlich bekamen wir Nachricht von Ottos Bruder Heinrich, von dem wir gar nicht wussten, wo er ist", erinnert sich Margaretha Michel. Heinrich kam vom Rückzug aus Skandinavien nach Baden-Württemberg. An seinem damaligen Wohnort bekam er Kontakt zum Pfarrer. Diesem teilte er mit, dass er nach Ludwigsburg wollte. In dieser Stadt würden Leute aus Budweis leben, wo er mit seinen Eltern vorher gewohnt hatte. Vielleicht könne er dort etwas über seine Eltern erfahren.

Der Pfarrer gab ihm eine Adresse von seinen Verwanden unweit von Ludwigsburg. Dort könne er seine Koffer einstellen. Michel: "Damals, als viele Menschen viele Menschen vermissten und suchten, waren es besonders die Pfarrer, die bei der Suche halfen. Speziell vertriebene Geistliche suchten die Gläubigen ihrer alten Kirchengemeinden." Zu den Pfarrern kamen die Leute und nannten ihre Namen. Diese wurden an der Kirche veröffentlicht. Zwar wurden auch im Radio immer wieder Namen von Vermissten und Suchenden publik gemacht, aber die Kirche war damals ein zentraler Anlaufpunkt. In Bayreuth war es die Stadtkirche, im Raum Pegnitz waren es die Marienkirche sowie die Kirchen in Trockau und Thurndorf.

Bei den Leuten, wo Heinrich Ludwig seine Koffer einstellen konnte, handelte es sich zufällig um eine Familie, auch mit dem Familiennamen Ludwig. "Die Frau des Mannes war gestorben, seine Schwester führte den Haushalt. Heinrich stellte den Koffer ein und kam schließlich irgendwie nach Ludwigsburg", sagt Michel. Dort erfuhr er schließlich, dass seine Eltern, die er suchte, nicht überlebt hatten. Als er seinen Koffer wieder abholen wollte, wurde ihm gesagt: "Sie bleiben jetzt erst mal ein paar Tage bei uns." Aus ein paar Tagen wurden Jahre.

Der Gastgeber bot auch an, den Bruder von Heinrich aufzunehmen, nachdem dieser ausfindig gemacht worden war. Einige Zeit später kam ein junger Mann. Er brachte Nachricht vom vermissten Sohn des alten Herrn Ludwig. Auch dieser wurde aufgenommen. Für alle jungen Männer sorgte dieser Mann mit seiner Schwester. Am Ende konnten alle an der Hochschule ihre Ausbildung abschließen.

