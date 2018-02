Auf glatter B470 nur knapp an Frontalzusammenstoß vorbei

ALTZIRKENDORF - Das war knapp: Als am Montagabend eine Fahranfängerin auf der spiegelglatten B470 auf die Gegenfahrbahn geriet, konnte sie zusammen mit einem entgegenkommenden Fahrer nur knapp einen Frontalzusammenstoß vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand trotzdem rund 20.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten kamen mit einem Schock davon.

Mit waghalsigen Ausweichmanövern konnten die Fahrer zweier BMW auf der eisglatten B470 nahe Altzirkendorf mit Mühe einen Frontalzusammenstoß verhindern. Trotzdem entstand 20.000 Euro Sachschaden. © Sven Zeilmann



War die B470 bei Kirchenthumbach noch gut zu befahren, änderte dies sich zwei Kilometer weiter schlagartig. Dies bekam eine 20-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Bamberg am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu sprüren, als sie auf der Bundesstraße in Richtung Auerbach unterwegs war. Auf dem abschüssigen Streckenteil kurz vor der Ausfahrt Altzirkendorf kam sie mit ihrem BMW auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen. Sie schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo zu diesem Zeitpunkt ein mit drei Personen besetzter BMW aus Weiden entgegenkam.

Dieser versuchte den Frontalzusammenstoß zu vermeiden und fuhr an die Leitplanke. Aber auch die BMW-Fahrerin bemühte sich noch, auszuweichen und so trafen sich die beiden Autos zum Glück nur jeweils an den Fahrerseiten. Die 20-Jährige rutschte dann noch in die Leitplanke auf ihrer Fahrspur und kam erst dort zum Stehen.

Sie und ihre Beifahrerin kamen mit einem ordentlichen Schock davon, der alamierte Rettungswagen konnte wieder abrücken. Auch die drei Personen im zweiten BMW blieben unverletzt.

Die Feuerwehren aus Neuzirkendorf und Kirchenthumbach übernahmen die Verkehrsabsicherung, der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen B470. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Der PKW des Weideners musste abgeschleppt werden.

