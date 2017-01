Auf schneeglatter A9 mehrfach in die Leitplanken

Unfälle zwischen Pegnitz und Trockau gingen meist mit Blechschäden ab - vor 31 Minuten

PEGNITZ - Auf der schneeglatten Autobahn ereigneten sich im Raum Pegnitz am Wochenende mehrere Unfälle. In allen Fällen war die Ursache überhöhte Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Am frühen Freitagnachmittag kam ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Plauen mit seinem Opel Corsa auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Trockau und der Rastanlage Pegnitz wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Er schlitterte in einer Rechtskurve zunächst gegen die mittlere Betonwand, drehte sich und prallte dann noch mehrmals in die äußere Leitplanke, bis er letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde er hierbei nicht verletzt und kollidierte auch nicht mit weiteren Fahrzeugen. An dem Pkw und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Ein 22 jähriger Mercedesfahrer aus Brandenburg unterschätzte an der Anschlussstelle Pegnitz seine Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur, als er über der Schneematsch bedeckten Bahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor und die Mittelschutzwand touchierte. Er verletzte sich zum Glück nur leicht an der Hand, am Fahrzeug entstand alerdings ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 euro.

Der Mercedes konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer blüht jetzt ein gehöriges Bußgeld. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der VPI Bayreuth zu melden.

rr