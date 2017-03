Auf Tour im klapprigen Volkswagen Ehefrau gefunden

Anni und Walter Lederer feierten in Ottenhof diamantene Hochzeit - vor 2 Stunden

OTTENHOF - Mit ihrer diamantenen Hochzeit feierten Anni und Walter Lederer aus Ottenhof am Freitag den 60. Jahrestag ihrer Trauung in der Plecher Kirche St. Susannae.

Anni und Walter Lederer freuten sich über den Besuch von Bürgermeister Karlheinz Escher (links) und Pfarrer Christoph Weißmann (rechts). Sie überbrachten die Glückwünsche der Markt- und der Kirchengemeinde. Foto: Klaus Möller



Auf einer Sonntagstour durch die Fränkische Schweiz mit seinem klapprigen Volkswagen – so Ehemann Walter – kam er auch nach Schlehenmühle bei Egloffstein, wo er die Wirtstochter Anna kennenlernte, die ihm später Sohn Fritz und Tochter Renate schenkte. Zwischenzeitlich hat sich die Familie noch um ein Enkelkind vergrößert.

Seit 1957 leben sie am Ortseingang von Ottenhof, wo Walter Lederer den Hof seines Onkels Georg erbte. Dort fand der Naturmensch seine Berufung als Landwirt. Seine knappe Freizeit verbrachte der leidenschaftliche Jäger in Wald und Flur. Zu Beginn der Ehe half seine Frau Anni noch im elterlichen Gasthaus in Schlehenmühle aus.

Dann führte sie – wie sie sagt – den "Tante-Emma-Laden", den bereits die Großmutter ihres Mannes betrieb. Schweren Herzens gaben die Lederers ihr Geschäft aus gesundheitlichen Gründen vor acht Jahren auf, zumal zwei Einkaufsmärkte vor der Haustür ihre Zelte aufschlugen.

Beide freuen sich an ihrem Tag der diamantenen Hochzeit über ihre geistige Fitness. Ein wenig hadern tun sie aber mit ihrer angeschlagenen Gesundheit. Sie trotzen aber den Problemen und versorgen sich, so gut es eben geht, noch selbst. "Wie es im Leben auch kommt, man muss versuchen, das Beste daraus machen"m sagen die beiden Jubilare.

kmö