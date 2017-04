Auf Wachstumskurs in Creußen

Pass Stanztechnik vergrößert sich — 140 Mitarbeiter - 05.04.2017 08:55 Uhr

CREUSSEN - Das hat ein wenig gedauert. Aber jetzt ist sie da, die Baugenehmigung aus dem Landratsamt. Und so kann es nun losgehen mit der Erweiterung bei der Firma Pass Stanztechnik im Gewerbegebiet Bühl.

Schon zweimal — in den Jahren 2004 und 2007 — hat sich das Familienunternehmen Pass Stanztechnik im Gewerbegebiet Bühl bei Creußen vergrößert. Jetzt hat das Landratsamt grünes Licht gegeben für die dritte Erweiterung — obwohl der Neubau höher wird als es der Bebauungsplan erlaubt. Foto: privat



Es ist die dritte Vergrößerung seit der Gründung des Unternehmens 1982. Dabei wird nicht nur der Gebäudekomplex größer, auch die Zahl der Mitarbeiter nimmt zu – allein vergangenes Jahr wurden rund zwei Dutzend neue Jobs geschaffen. Mit 33 Beschäftigten hat die frühere Tochter des in Creußen ansässigen Unternehmens Suspa einst angefangen, "heute haben wir 140", berichtet Vorstandsvorsitzender Martin Bauer. Er führt das von seinem Großvater 1968 als "Altdorfer Werkzeugbau", dem Vorläufer von Pass Stanztechnik, ins Leben gerufene Familienunternehmen in der dritten Generation. Zwei Anbauten 2004 und 2007 dokumentieren eine Erfolgsgeschichte.

Umsatz soll klettern

Nun also der nächste. Momentan fahre man bei vollen Auftragsbüchern "auf der letzten Rille", sagt Bauer. Verbunden mit der Erweiterung sind ehrgeizige Ziele: "Für 2017 streben wir einen Umsatz von 15 Millionen Euro an, mittelfristig sind es 22, 23 Millionen." An der räumlichen Expansion führt kein Weg vorbei, ergänzt Vorstandskollege Florian Keller, der für den Bereich Technik zuständig ist. Fünf Millionen Euro investiert die Firma in den Ausbau, weitere fünf Millionen sollen in die maschinelle Ausstattung fließen. Aber nicht auf einen Schlag, "das werden wir in den nächsten Jahren Schritt für Schritt angehen", so Keller.

Sind damit weitere Arbeitsplätze verknüpft? Ja, sagt Bauer. Aber im kleineren Stil. Der kräftige Zuwachs im Vorjahr habe einen Puffer geschaffen. Zunächst entsteht jetzt eine Fertigungshalle mit 1000 Quadratmetern. Dazu kommt ein zusätzlicher Verwaltungstrakt mit rund 700 Quadratmetern. Und als Krönung eine Kantine. Diese war auch der Grund, warum die Baugenehmigung auf sich warten ließ. Denn damit wird das Gebäude höher, als es der Bebauungsplan vorsieht. Doch jetzt haben sich das Unternehmen und die Behörde verständigt.

Die Erweiterung dient auch der Produktion eines neuen Systems, an dem Pass gerade werkelt. Da geht es um die Blechbearbeitung in der Autoindustrie. "Der Prototyp wurde schon mal sehr gut angenommen", berichtet Keller. Dem Unternehmen käme zugute, schon immer in Rationalisierung und Automatisierung investiert zu haben, ohne damit Jobabbau zu verbinden, erklärt Keller. "So haben wir mit 110 Leuten unseren Umsatz von acht auf zwölf Millionen gesteigert."

