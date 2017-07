Aufbau für "Waldstock"-Festival in Pegnitz läuft

PEGNITZ

PEGNITZ - Die Vorbereitungen für das Waldstock-Festival am Schloßberg laufen auf Hochtouren. 13 Bands kommen am Freitag und Samstag zu einem der bekanntesten Umsonst&Draußen-Veranstaltungen in Bayern. Allerdings gibt es noch viel zu tun, bis die Musiker loslegen können.

Nach und nach wird die in ihre Einzelteile zerlegte Bühne am Mittwochnachmittag aus dem Lkw geschafft. Vier bis fünf Stunden wird der Aufbau dauern. © Ralf Münch



Als der mit der Bühne beladene Lkw um 15.19 Uhr auf dem Schloßberg ankommt, ist die Freude bei Christoph Schötz, Kassier beim Waldstock-Verein, groß. Denn er hat die Wette gegen zweiten Vorsitzenden Jakob Bauer gewonnen, weil er näher dran war: Schötz hatte die Ankunftszeit auf 15.10 geschätzt, Bauer auf 15.30 Uhr. "Herzlichen Glückwunsch", sagt Bauer und lacht.

Hilfe beim Abbau

Richtig gestresst wirkt am Mittwochnachmittag hier niemand, obwohl es noch ziemlich viel zu tun gibt. Zwischen 20 und 40 Leute sind jeden Tag beim Aufbau dabei, beim Festival selbst werden es dann um die 350 Helfer sein. Auch eine Workcamp-Gruppe des Vereins Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten (IBG) ist dabei.

Die Polin Anja Cwalina ist eine von zwei IBG-Teamleitern. Die Helfer sind zwischen 18 und 25 Jahre alt und stammen aus allen Teilen der Welt — zum Beispiel aus Taiwan, Korea, Tschechien und Griechenland. Sie schlafen in der Böheim-Brauerei und bleiben bis das Festival vorüber und der Abbau erledigt ist. Die Völkerverständigung findet nebenbei und ganz automatisch statt. Gerade hieven die Workcamp-Teilnehmer Teile der Bühne aus dem Lkw. In vier bis fünf Stunden sei die Bühne aufgebaut, erzählt Jörg Diezel, dessen Firma das Herzstück des Festivals seit etwa zehn Jahren stellt.

Diesmal ging es schon am Montag und damit einen Tag früher als in den vergangenen Jahren mit dem Aufbau los. Seitdem ist viel passiert: Klowagen, Bier-, Catering- und Lagerzelt stehen sowie ein Teil der hölzernen Buden. Zweiter Vorsitzender Jakob Bauer: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Tagesarbeit. Danach mit den Freunden zusammenzusitzen und nicht nur die ganze Zeit zu arbeiten, tut gut."

Am Mittwoch bauen die fleißigen Ehrenamtlichen auch Bühne und Bar auf, dekorieren den Schloßberg und grenzen den Backstage-Bereich ein. So viel Arbeit macht hungrig. Kilian Stetter ist zuständig für die Verpflegung der Helfer. Um 9 Uhr hat er mit dem Kochen angefangen, Kartoffeleintopf gab es zu Mittag. "Ich koche einfach gern", meint er und lehnt sich im schwarzen Sessel zurück, um eine Zigarette zu rauchen.

Je näher der Freitagabend rückt, desto stressiger geht es zu. Die groben Arbeiten sollen bereits am Donnerstagabend abgeschlossen sein. Am Freitag geht es dann ums Feintuning. Die Buden werden dekoriert, einzelne Stände bestückt, Banner geholt, Beleuchtung gecheckt. Soll ja auch alles schön sein, wenn wieder Tausende Besucher am Freitagabend ab 19 Uhr auf den Schloßberg strömen.

Luisa Degenhardt