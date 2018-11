Aufbruchstimmung in Pegnitzer Pfarrgemeinde

Diakon Martin stößt Glaubensgespräche in Nachbarschaftsrunde an - vor 3 Stunden

PEGNITZ - Von November-Tristesse keine Spur: In seiner gewohnt zuversichtlichen Art hat der erst vor wenigen Tagen zum ehrenamtlichen Diakon geweihte Pegnitzer Patrick Martin in seiner heimischen Pfarrgemeinde erste christliche Nachbarschaftskreise aus der Taufe gehoben.

Partick Martin präsentiert den Flyer „Hoffnungszeichen – Lebenszeichen“. Christliche Nachbarschaftskreise sollen nach den Vorstellungen des Diakons die Kirche erlebbar machen. © Ralf Münch



Partick Martin präsentiert den Flyer „Hoffnungszeichen – Lebenszeichen“. Christliche Nachbarschaftskreise sollen nach den Vorstellungen des Diakons die Kirche erlebbar machen. Foto: Ralf Münch



"Unser erstes Info-Treffen hat bereits im Pfarrzentrum stattgefunden", zeigte sich der hauptberufliche Bauchredner am NN-Telefon mit dem Auftakt zufrieden. Für Martin geht es darum, das Gebiet der Pfarrgemeinde in mehrere Nachbarschaftskreise aufzuteilen. Und so kleine Gruppen von Christen und Katholiken "unterschiedlicher Spiritualität oder unterschiedlichen Alters" zusammenzuführen. Diese sollen Gelegenheit haben, sich in privaten Hauskreisen auszutauschen.

Ein erstes Treffen der Nachbarschaftskreise soll es bei den Hausgebeten nach dem ersten Advent geben. "Das ist ein System, das weltweit funktioniert, nur in Europa noch nicht so." Am stärksten sei diese neue Form der Gemeindestruktur in Asien verbreitet. "Dort besteht die ganze Kirche aus solchen Nachbarschaftskreisen."

Kirche soll "erlebbar sein"

Doch es bleibt nicht bei diesen Hauskreisen, so die Idee von Martin. "Am Sonntag kommen diese Kreise wieder in der Kirche zusammen." Hauptanliegen sei einfach, als Gläubige zusammenzukommen. Eine solche Gemeindeform greife in Deutschland langsam um sich. "Nur noch nicht in Bayern." Hier sei die Kirche auch ohne Hauskreise noch "einigermaßen lebendig", resümiert der Diakon.

Denn hierzulande wären die volkskirchlichen Strukturen stärker ausgeprägt. Allerdings gebe es in Bistümern wie Würzburg bereits hauptamtliche Ansprechpartner für Nachbarschaftskreise. Auch im Erzbistum Bamberg soll bald ein solcher Beauftragter installiert werden.

Gerade im Raum Auerbach und Pottenstein wären die volkskirchlichen Strukturen noch lebendig und für Gläubige spürbar. In Pegnitz dagegen weniger. Martin glaubt: "Das Modell der Volkskirche ist langsam am Auslaufen." Auch durch die Einteilung in größere Seelsorgebereiche wachse seiner Einschätzung nach der Bedarf für solche Hauskreise. Durch Nachbarschaftskreise könne die Kirche nach wie vor "erlebbar sein".

Für Patrick Martin ist ganz klar, was ein Nachbarschaftskreis ist, und was nicht: "Die Menschen sollen sich nicht treffen, um einen Chor zu bilden oder eine Rosenkranzgruppe." Die Gläubigen besuchten sich in der Nachbarschaft, um eine Einheit zu bilden und nicht für sich allein zu bleiben. "Auf diese Weise ist man Teil der großen, ganzen Weltkirche", sagt Martin.

So solle es kein Problem sein, jemanden, den man aus dem Gottesdienst kennt, zu sich nach Hause zum Nachbarschaftskreis einzuladen. Momentan sei es freilich noch nicht so weit. "Wir stehen gerade ganz am Anfang." Begleitet werden sollen diese Nachbarschaftskreise vom Pfarrteam.

Feste Struktur

Eine festgelegte Liturgie wird es für die Kreise nicht geben, der Ablauf ist dennoch ziemlich fix. "Am Anfang sprechen die Teilnehmer das Gebet, dann wird das Evangelium vom nächsten Sonntag gelesen." Worte und Textpassagen, die "einen bewegen", würden wiederholt. Schwierige Abschnitte besprochen und erläutert. Erst danach folge die Auslegung des Gehörten für den Alltag.

Da bleibe es nicht bei der blanken Theorie. In solchen Gruppen unterstütze man sich manchmal gegenseitig. Bis hin zur "Suche nach einem Babysitter". Das hänge davon ab, "was sich aus dem Gespräch ergibt".

In einzelnen Nachbarschaftskreisen wird je nach musikalischem Talent der Teilnehmer und vorhandenen Instrumentalisten auch gemeinsam gesungen. In anderen gehöre zu jedem Treffen ein gemeinsames Essen und Trinken. Martin macht aber deutlich: "Das ist kein von allem losgelöster Kuschelclub." Wichtigstes Merkmal sei der "Bezug zur Nachbarschaft".

Nachbarschaftskreise haben eine sehr lange Tradition. "Das reicht zurück bis zum Urchristentum", berichtet der Diakon. Bereits damals hätten sich kleine Gruppen von Gläubigen zusammengefunden, um über ihre Glaubenserfahrungen zu reden.

FRANK HEIDLER