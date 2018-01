Ein Mercedes und ein Lkw kollidierten auf der A9 in Richtung Berlin. Der Mercedes-Fahrer verließ daraufhin das beschädigte Fahrzeug und wurde von einem herannahenden Citroen erfasst. Der 33-Jährige stürzte aus bisher ungeklärten Gründen über das Geländer der Talbrücke und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Kurze Zeit später prallte ein Skoda in die Unfallstelle. Der Fahrer und der Fahrer des Citroen verletzten sich dabei schwer. Die Fahrbahn war zeitweise komplett gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. © NEWS5 / Fricke