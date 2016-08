Auffahrunfall in Pegnitz: Kilometerlanger Stau auf A9

Drei Frauen verletzt - Autobahn war in beide Richtungen gesperrt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Im Baustellenbereich auf der A9 zwischen Trockau und Pegnitz fuhr ein Audi auf eine Mercedes A-Klasse auf und drückte den Wagen in die Leitplanke. Die A9 wurde in beide Richtungen gesperrt, da vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Der Audi fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Mercedes auf. © News5/Merzbach



Aus noch ungeklärter Ursache fuhr am frühen Sonntagabend ein Audi auf eine vor ihm fahrende Mercedes A-Klasse auf und drückte den Wagen gegen die Leitplanke. In dem Mercedes aus dem Landkreis Hof saßen drei junge Frauen, die alle leicht verletzt wurden. Nach ersten Informationen diente der Audi als Diplomatenfahrzeug, was von der Polizei jedoch noch nicht bestätigt werden konnte.

Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, dieser kam allerdings nicht zum Einsatz.

Die A9 musste im Baustellenbereich zwischen Trockau (Landkreis Bayreuth) und Pegnitz in beide Richtungen komplett gesperrt werden, wodurch es zu kilometerlangen Staus kam. Der Einsatz war jedoch schnell beendet und die Staus lösten sich zügig auf, so die Polizei in Oberfranken.

