63 Schüler sind es, die in der Auerbacher Grundschule auf das Gruppenfoto wollten, bevor es nach den ersten Unterrichtsstunden mit den Eltern nach Hause ging. Sie werden in drei Klassen von den Lehrerinnen Rita Schatz (1 a), Stefanie Lutye-Küst (1 b) und Monika Weih (1 c) unterrichtet. © Foto: Kerstin Goetzke/Montage: Simone Roß

Preise für Hüllweiher, Fischtreppe und Karstquelle Das Sonderthema beim Ortsverschönerungswettbewerb des Landkreises Bayreuth war in diesem Jahr mit "Natürliche Gewässer" überschrieben. Hohes Lob zollte die Bewertungskommission dabei dem Plecher Ortsteil Ottenhof, in dem gleich fünf Hüllweiher zu finden sind. Für preiswürdig wurden ferner die Renaturierung der Püttlach in Pottenstein, die gefasste Karstquelle im Hollfelder Ortsteil Weiher sowie eine Fischtreppe an der Neumühle bei Plankenfels erachtet.

A9: Hoher Sachschaden nach Unfall mit Absicherungfahrzeug Nahe Pegnitz krachte es am Montag auf der A9: Ein 38-jähriger Fahrer aus Fürth war mit seinem 15 Jahre alten Sohn in einem Sprinter samt Anhänger in Richtung Berlin unterwegs, als er mit leicht überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei prallte. Das Ergebnis: Viele Trümmer und ein Sachschaden von 65.000 Euro.