Aufmerksamer Bürger half Pegnitzer Polizei

Unfallflucht auf Parkplatz an Sana Klinik konnte geklärt werden - vor 14 Minuten

PEGNITZ/WAIDACH - Ende September hatte Wolfgang Otto aus Waidach zufällig beobachtet, wie am Krankenhausparkplatz in Pegnitz ein älterer Mann mit seinem Pkw beim rückwärts Ausparken mehrfach gegen ein anderes Fahrzeug stieß. Seine Beobachtungen halfen der Polizei, den Unfallflüchtigen zu überführen.

Da der Unfallverursacher sich nicht um den Schaden in Höhe von 2800 Euro kümmerte, sprach Otto ihn an und wies ihn auf den Unfall hin. Trotzdem verließ dieser, ohne seine Personalien zu hinterlassen, die Unfallstelle.

Otto begab sich zur Pegnitzer Polizeiinspektion und schilderte das von ihm beobachtete Geschehen. Auch konnte er eine detaillierte Personen- und Fahrzeugbeschreibung abgeben und das geschädigte Fahrzeug zeigen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Pegnitz konnten dadurch dieses Vergehen des "unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle" klären.

Polizeichef Roland Schmitt war dieses Verhalten von Otto eine Würdigung wert, so dass er einen entsprechenden Vorschlag beim Polizeipräsidium Oberfranken einbrachte. Nunmehr ging ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten ein, das mit einem Präsent in einer kleinen Feierstunde bei der Polizeiinspektion Pegnitz an Wolfgang Otto übergeben wurde.

nn