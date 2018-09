Aufregende Stunden bei Beka in Pegnitz

Bei Baier und Köppel wurden die Azubis am ersten Tag durch die Abteilungen der Zentrale geschleust - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Erst geht es in die Personalabteilung, dann in den Einkauf, in die Exportabteilung mit Abstecher in den Vertrieb, Testlabor, Qualitätssicherung, Lehrwerkstatt und Fertigung, dann Buchhaltung, Marketing, et cetera - treppauf, treppab führt Armin Zapf die beiden Auszubildenden an ihrem ersten Tag durch die Räume von Baier und Köppel in Pegnitz.

Ausbildungsbeginn 2018 bei Baier und Köppel. An der Fräsmaschine in der Lehrwerkstatt stehen Azubi Nico Kröning, Ausbilder Daniel Stopfer und Azubi Andreas Schauer (von links). © Klaus Trenz



Zapf ist Verkaufsleiter beim Pegnitzer Schmiersystemhersteller, der vor allem unter dem Namen Beka bekannt ist - die Aussprache von BK für Baier und Köppel ausgeschrieben. Die beiden Auszubildenden sind Lea Frey (15) und Sophia Trautner (16). Sie beginnen ihre Lehre bei Beka. Das heißt: Viele Gesichter, viele Namen. Bald schon sind die beiden etwas überfordert. "Natürlich können die beiden sich nicht alles merken", sagt Zapf, "aber es ist wichtig, dass die anderen Mitarbeiter die beiden mal gesehen haben und auf dem Gang wissen, wer das ist." Alles andere komme dann schon von allein im Laufe der Ausbildung.

Immer wieder sagt Zapf während der rastlosen Tour diesen einen Satz, mit dem echten Stolz von jemandem, der schon 27 Jahre lang in der Firma ist: "Sie haben doch auch bei uns gelernt. Wie lange ist das schon her?" Und wirklich: In beinahe jedem Büro sitzt jemand, der schon bei Beka gelernt hat. Zehn, 20 Jahre ist das manchmal schon her. "Wir bilden die Leute für uns aus. Die sollen hier schon bleiben", sagt Zapf, der Verkaufsleiter und einer der Prokuristen der Firma.

150 Menschen beworben

Personalreferent Lorenz Schriefer bestätigt seinen Kollegen. Er und Zapf teilen sich die Aufgaben als Leiter der kaufmännischen Ausbildung in der Firma. Auch Schriefer ist nicht erst seit gestern dabei. Für die beiden Ausbildungsstellen zu Industriekaufleuten hätten sich bei Beka um die 150 Menschen beworben, sagt Schriefer. Frey und Trautner haben die beiden Verantwortlichen schließlich überzeugt.

Die jungen Damen sind die einzigen beiden Frauen, die ihre Ausbildung bei Beka in diesem Jahr beginnen. Sechs junge Männer fangen in der Fertigung an, zwei als Produktdesigner. In der Lehrwerkstatt der Firma stehen runde Werktische mit Schraubstöcken. Werkstücke feilen steht in der Ausbildung in der Metallverarbeitung traditionell auf dem Programm. Daneben wird es moderner: Programmierbare CNC-Fräsen stehen da. Ein Lehrling im fortgeschrittenen Ausbildungsjahr entnimmt der Maschine ein bearbeitetes Werkstück. Neben ihm hängt ein Bildschirm mit Zahlenkolonnen.

Verkaufsmitarbeiterin Nadja Pleier zeigt den Auszubildenden Lea Frey und Sophia Trautner (von links) ihren Arbeitsplatz.



Vergangenheit und Gegenwart der Metallverarbeitung dienen hier der Ausbildung, um die Zukunft der Firma zu sichern. Diese Zukunft steht etwas unsicher herum, ist nervös. "Natürlich sind gerade alle aufgeregt, das ist ja normal", sagt Zapf. Darum auch so ein forderndes Programm gleich zu Beginn: Vor der gut einstündigen Tour durch alle Büros und Abteilungen des Werks haben die Auszubildenden schon zwei Stunden Sicherheitsbelehrung und eine Stunde Vorstellungsrunde hinter sich.

Am Nachmittag geht es an den Arbeitsplatz: Accounts wollen eingerichtet, Kollegen begrüßt und Wege gezeigt werden. Auch ein Besuch beim Betriebsrat steht noch an.

Am 3. September hat das neue Ausbildungsjahr auch für zehn junge Leute im Hauptwerk von Baier und Köppel begonnen. © Foto: Bert Pennekamp



Ob Frey und Trautner sich denn nach der Führung noch verlaufen würden auf dem verwinkelten, weil historisch gewachsenen Betriebsgelände? "Auf jeden Fall" sagen sie und lachen. Aber sie seien gespannt auf das, was sie erwarte. Die Anspannung des ersten Tages scheint sich da schon etwas gelegt zu haben. Sie ist etwas anderem gewichen. "Es sind schon sehr viele Informationen, das können wir uns nicht alles merken", sagt Trautner, aber es sei schön, die zukünftigen Kollegen kennenzulernen. Da ist es wieder, dieses Wort: Zukunft.

Zur Industriekauffrau werden Lea Frey und Sophia Trautner ausgebildet; Technische Produktdesigner werden Jonas Neubig und Jonas Rodler, Industriemechaniker Florian Distler, Luca Eckert, Lukas Fiedler, Zerspanungsmechaniker Nico Kröning, Daniel Meyer und Andreas Schauer.

WOLFGANG KARL