Aufsichtsrat des Klinikums: Nach Pirkelmann kommt Hümmer

Kreistag benennt Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH - vor 3 Stunden

BAYREUTH - Der Kreistag hat eine Personalentscheidung für den Aufsichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH getroffen: Für Edmund Pirkelmann aus Waischenfeld (Freie Wähler) rückt nun Hans Hümmer (Freie Wähler) aus Trockau nach. Hümmer wird nach Angaben des Landratsamtes bereits an der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates teilnehmen.

Edmund Pirkelmann legt sein Amt als Aufsichtsrat des Klinikums nieder, ... Foto: Thomas Weichert



Hans Hümmer ist Geschäftsführer des Wasserzweckverbands Juragruppe und Stadtrat in Pegnitz. Der gelernte Bankkaufmann hat sich in den zurückliegenden Jahren im Kreistag als versierter Kenner der Kreisfinanzen profiliert. Gegenüber unserer Redaktion betonte er in der Vergangenheit mehrfach, welch große Bedeutung er dem Aufsichtsrat der Klinikum GmbH als aktives Kontrollorgan beimesse. Wie sein Fraktionskollege Pirkelmann, sieht auch Hümmer die jüngsten Vorfälle am Klinikum und das Verhalten des Aufsichtsrates kritisch.

... dafür zieht Hans Hümmer in den Aufsichtsrat des Klinikums ein. Foto: Ralf Münch



Kreisrat Pirkelmann hatte wie berichtet Anfang Oktober erklärt, er wolle aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. "Rechtschaffene Menschen sind da wohl nur noch bedingt erwünscht", sagte der 64-Jährige damals und meinte damit Menschen, die nachfragten und wissen wollten, über was sie da befinden sollen. Was Pirkelmann zudem störte, war der Umgang mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat: "Wer Mängel aufdeckt, erhält einen Tritt." Seinen Wunsch, einen Vertreter aus diesen Reihen in den Aufsichtsrat zu holen, habe man ignoriert. Und damit auch die Bürger, als deren Vertreter sich Pirkelmann verstand. Das Fass zum Überlaufen brachte aus Pirkelmanns Sicht das Verhalten des Klinikums gegenüber dem gekündigten Ärzte-Ehepaar.

Die Bayreuther Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Aufsichtsrats, Brigitte Merk-Erbe (BG), hatte Pirkelmanns Kritik zurückgewiesen. Er diskreditiere das Gremium, so die Oberbürgermeisterin im Oktober. Für Landrat Hermann Hübner (CSU) kam Pirkelmanns Entscheidung nicht überraschend. Aber auch Hübner hielt die Vorwürfe für haltlos und erklärte: "Mit derartiger ,Stimmungsmache‘ wird unser Klinikum leider wieder einmal in Misskredit gebracht."

In seiner Sitzung hat der Kreistag auch Ersatzmitglieder für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens der bestellten Mitglieder benannt, so Pressesprecher Michael Benz. Es handelt sich um Lissy Weigel aus Goldkronach für die CSU, Anette Kramme aus Heinersreuth für die SPD und Michael Schatz aus Hollfeld für die CSU.

UDO BARTSCH