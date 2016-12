Der „Schmalspuraufstieg“: Die Träume von der Meisterrunde sind für den EV Pegnitz erst einmal geplatzt: Nach einer knappen 5:6 Niederlage gegen Memmingen war der Bayernligist aus dem Rennen. Aber es kam noch schlimmer: Als die Ice Dogs am Rande des Abstiegs stehen, feuert der Verein Trainer Vaclac Drobny. Florian Müller soll es richten. Aber er kann den Abstieg in die Landesliga auch nicht mehr abwenden. Dann die Wende: Sportlich sind die Ice Dogs zwar abgestiegen, aber am grünen Tisch bleibt dem Pegnitzer Eislaufverein trotzdem die Bayernliga erhalten. In der Klasse wurden nämlich Plätze frei, nachdem die Oberliga Süd auf zwölf Vereine aufgestockt wurde. Aber die Saison läuft nur mittelmäßig. Nach fünf Niederlagen in fünf Spielen muss auch mal wieder der Trainer gehen. Im Oktober traf es Knut Pleger. © privat