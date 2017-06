Aufstiegsfeier mit Rauch wird teurer

Bezirksspielleiter Ludwig Beer: BFV will bei Einsatz von Pyrotechnik in Zukunft härter vorgehen - vor 2 Stunden

PEGNITZ - 50 Euro soll der ASV Pegnitz an den Bayerischen Fußballverband (BFV) bezahlen, weil der Anhang der TuS Feuchtwangen nach dem entscheidenden Relegationsspiel in der Reusch mit Rauchtöpfen gefeiert und der Gastgeber zugesehen hat. Dafür hat Hans Mösch, Abteilungsleiter Fußball beim ASV, kein Verständnis. In Zukunft werden solche Vorfälle wohl ein teureres Nachspiel für die beteiligten Vereine haben.

Das Beweisstück: Bezirksspielleiter Ludwig Beer hat das Zündeln der Feuchwanger Fans beobachtet und fotografiert. © Foto: Ludwig Beer



Das Beweisstück: Bezirksspielleiter Ludwig Beer hat das Zündeln der Feuchwanger Fans beobachtet und fotografiert. Foto: Foto: Ludwig Beer



Das Spiel in der Reusch war abgepfiffen, da bildete sich auf dem Fußballplatz eine Traube Feuchtwanger. Fans und Mannschaft feierten gemeinsam, sangen Aufstiegslieder und zündeten Rauchtöpfe in den Vereinsfarben Blau und Weiß. Die Pegnitzer Gastgeber ließen sie gewähren. "Die Ordner des ASV Pegnitz hätten das unterbinden müssen. Wenn sie die Rauchtöpfe wenigstens auf die andere Seite der Bande geworfen hätten, wäre ein Einschreiten erkennbar gewesen", sagt Ludwig Beer, Bezirksspielleiter für Mittelfranken. Er war als BFV-Beauftragter vor Ort und fotografierte nach Aufforderung eines Schiedsrichterobmanns das verbotene Treiben auf dem Platz. "Ich war verpflichtet, diesen Vorfall zu dokumentieren", sagt Beer.

Entstanden ist ein Bild, das eher an ein Grillfest als an den Einsatz von Pyrotechnik erinnert. Beer gab das Beweisstück an Michael Tittmann, den Vorsitzenden des Landesliga-Ausschusses, weiter. Der wiederum schrieb eine Meldung an den BFV, die den Nordbayerischen Nachrichten vorliegt. Ein Funktionär des TuS Feuchtwangen habe sich gemeldet und darauf hingewiesen, dass "es sich hierbei um Rauchkörper handelte, die keine Hitze entwickeln und die Aktion deutlich nach dem Schlusspfiff erfolgte. Außerdem wurde nicht unter den Zuschauern gezündelt, sondern im Innenraum", heißt es in dem Schreiben.

Eine "Schlamperstrafe"

Wer die Rauchtöpfe mitgebracht und gezündet hat, ist dem Funktionär des TuS ebenfalls bekannt. Auch dieses Wissen hat er an den BFV weitergegeben. Bezahlen muss aber auch der gastgebende Verein, also der ASV Pegnitz. 50 Euro beträgt die Strafe, inklusive Sportgerichtskosten kommen laut Abteilungsleiter Hans Mösch 110 Euro zusammen. "Die Feuchtwanger müssen deutlich mehr bezahlen", sagt Beer. Wie viel genau, entzieht sich aber seiner Kenntnis.

Beer hat zwar Verständnis für den Unmut bei Vereinen, die zur Kasse gebeten werden, er schränkt aber ein: "Beim Betrag, den der ASV Pegnitz bezahlen muss, handelt es sich um eine Schlamperstrafe." Die Bestrafung erfolgt also, weil die Pegnitzer ihren Pflichten als Gastgeber nicht nachgekommen sind, bei der Betreuung der Feuchtwanger Gäste sozusagen geschlampert haben.

Die Schlamperstrafen werden wohl teurer, das Feiern mit Rauchtöpfen auf einem Fußballplatz für den feiernden Verein auch. "Da ist ein Trend zur Pyrotechnik erkennbar. Deswegen werden die Strafen immer weiter nach oben gehen", sagt Beer.

Laut dem Bezirksspielleiter will der BFV damit erreichen, "dass die von da oben nicht nach unten kommen." Gemeint sind Fußballfans, für die es aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen immer schwieriger wird, ihre verbotenen Zündel-Utensilien in die Stadien der Bundesliga zu schmuggeln.

Damit die Zündler nicht auf die Idee kommen, ihr Glück stattdessen in der Landesliga zu versuchen, soll sich es auch Unten professioneller werden. Stichwort: Einlasskontrollen. "Die wären angebracht", sagt Beer. Gerade aktive Fans können sich auf eine verstärkte Behandlung einstellen. Beer: "Die haben schon ihre Tricks. Manche verstecken die verbotenen Sachen in den Trommeln."

MARCEL STAUDT