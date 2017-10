Aufwändige Brückensanierung bei Reichenbach

Bauwerk von 1974 muss erneuert werden — Eine Vollsperrung der B 470 soll möglichst vermieden werden - vor 29 Minuten

REICHENBACH/AUERBACH - Die Brücke über die Kreisstraße AS 43 bei Reichenbach ist über 40 Jahre alt. Für rund 350 000 Euro wird sie derzeit saniert. Eine Sperrung der B 470 soll dabei möglichst vermieden werden.

Für schätzungsweise 350.000 Euro wird derzeit die Brücke an der Auffahrt zum Pinzigberg bei Reichenbach erneuert. Während an beiden Seiten der Brücke gearbeitet wird, kann der Verkehr auf der B470 immerhin einspurig rollen. © Brigitte Grüner



Für schätzungsweise 350.000 Euro wird derzeit die Brücke an der Auffahrt zum Pinzigberg bei Reichenbach erneuert. Während an beiden Seiten der Brücke gearbeitet wird, kann der Verkehr auf der B470 immerhin einspurig rollen. Foto: Brigitte Grüner



Die Brücke, die an der Auffahrt zum Pinzigberg über die Kreisstraße AS 43 führt, ist in die Jahre gekommen. 1974 wurde das Bauwerk errichtet. Das hohe Verkehrsaufkommen haben ihm ebenso zugesetzt wie Witterung, Feuchtigkeit und Streusalz, das in den Wintermonaten auf der Steigung häufig zum Einsatz kommt. Die Folgen sind erheblich: Korrosionsschäden mit Betonabplatzungen und Rissen gehören ebenso dazu wie defekte Bauwerks- und Bewegungsfugen.

Kappen instandgesetzt

Zudem sind die Brückenlager defekt und korrodiert. Dazu kommen abgenutzte Brückenkappen und Übergangskonstruktionen, erklärt Markus Simon vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach. Er ist als Projektleiter für die Instandsetzungen zuständig. Die beauftragte Baufirma hat an der Auffahrt zur B 470 vor wenigen Tagen ihr Lager eingerichtet. Die Arbeiter sind momentan mit der Teilerneuerung der Kappen beschäftigt.

Diese befinden sich am äußeren Rand der Fahrbahn, bilden also den seitlichen Abschluss der Brücke. Parallel dazu werden die Bordsteine ausgebaut und beim anschließenden Wiedereinbau rückverankert. Dazu werden die Steine mittels Gewindestangen im Kappenbeton befestigt. Dies entspreche dem aktuellen technischen Stand, erklärt Diplom-Ingenieur Simon.

Sehr wichtig sei die Instandsetzung der Betonteile am Unterteil und den Seitenflächen sowie an den Widerlagern, auf welchen die Fahrbahn ruht. Wenn Risse im Beton sind, führt dies zu vermehrter Korrosion des Stahlbetons. Deshalb werden im Zuge der Maßnahme alle Risse sorgfältig verfüllt.

Festgestellt wurden im Bereich der Brücke sogenannte Anprallschäden. Diese entstehen, wenn große Lastwagen oder landwirtschaftliche Maschinen am Bauwerk hängen bleiben. Auch diese Schäden werden bei den laufenden Arbeiten behoben. Ergänzt werden Böschungstreppen, die laut Simon sehr wichtig für eine regelmäßige Begutachtung der Brücke sind. Ein wichtiges Bauteil bei einer Brücke sind zudem die Übergangsfugen.

Diese schützen vor Druckschäden, wenn sich der Überbau bei Hitze ausdehnt. An der Brücke bei Reichenbach müssen auch die Bauwerks- und Übergangsfugen instandgesetzt werden. Ebenso stehen Arbeiten am Widerlager in Richtung Pressath an.

Mit einer hydraulischen Presse

Eine technisch sehr aufwändige Maßnahme wird die Instandsetzung der Widerlager, auf welchen die Brücke aufliegt. Denn um die erforderlichen Arbeiten durchführen zu können, muss der gesamte Überbau samt Fahrbahn angehoben werden. "Zwei bis drei Millimeter reichen aus, um die Maßnahme durchführen zu können", erklärt Markus Simon. Da der Überbau ein enormes Gewicht hat, werde eine hydraulische Hochleistungspresse eingesetzt.

"In Abhängigkeit von der baubegleitenden statischen Begutachtung könnte im ungünstigsten Fall eine Sperrung der B 470 erforderlich werden", skizziert der Projektleiter im Staatlichen Bauamt. Grundsätzlich solle eine Sperrung aber vermieden werden. Die anstehenden Arbeiten werden allesamt "unter Verkehr" ausgeführt. Auf der B 470 können die Fahrzeuge zurzeit einspurig passieren.

Eine Ampel regelt den Verkehr und lässt abwechselnd die Fahrzeuge aus Richtung Auerbach und die Autos aus Richtung Kirchenthumbach durch. So lange die beiden Brückenkappen instandgesetzt werden, sei das möglich. Wenn die Arbeiten an den Unterbauten angegangen werden, wird die Kreisstraße AS 43 nur mehr einspurig befahrbar sein.

Wenn das Wetter mitspielt und der Winter nicht zu früh beginnt, soll die Brückeninstandsetzung noch 2017 abgeschlossen werden. Die Kosten für die Maßnahme sind beträchtlich: Das Staatliche Bauamt kalkuliert mit rund 350 000 Euro. Die Brücke bei Reichenbach ist die umfangreichste Maßnahme eines größeren Instandsetzungspaketes. Die Arbeiten an insgesamt neun Brücken im Bereich der B 85, B 299 und B 470 wurden vom Staatlichen Bauamt ausgeschrieben. Rund 950 000 Euro werden alle geplanten Maßnahmen kosten.

BRIGITTE GRÜNER