Aufwändige Sanierung in Michelfeld

Speckbachbett soll bis August instand gesetzt sein - vor 15 Minuten

MICHELFELD - Gut Ding will Weile haben. Das zeigt sich aktuell beim Ausbau der Ortsdurchfahrt in Michelfeld und bei der Sanierung des Bachbetts neben der Straße.

Auf der trockengelegten Baustelle entsteht in Stahlbetonbauweise ein 53,7 Meter langes, künstliches Gewässerbett. Am Boden des Troggerinnes sind in regelmäßigen Abständen Öffnungen zum Wasseraustausch. © Brigitte Grüner



Auf der trockengelegten Baustelle entsteht in Stahlbetonbauweise ein 53,7 Meter langes, künstliches Gewässerbett. Am Boden des Troggerinnes sind in regelmäßigen Abständen Öffnungen zum Wasseraustausch. Foto: Brigitte Grüner



Lange wurde besprochen und überlegt, um eine kostengünstige Lösung auch für die Anwohner zu finden. Dies sei geglückt. Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) und Bauoberrat Stefan Noll sind sich einig: Dank der sehr guten Kooperation werde nun eine Lösung realisiert, die technisch sehr gut sei und auch den Anwohnern Geld spare. Bei einer herkömmlichen Sanierung der maroden Stützmauern wären wesentlich höhere Beträge auf alle Beteiligten zugekommen.

Der kleine Kanal befindet sich zwischen der Ortsdurchfahrt und den Häusern und Nebengebäuden nördlich der Auerbacher Straße. Die Stützmauern aus Naturstein waren auf Kanthölzern gegründet, berichtet Stefan Noll. Als Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach war er bereits bei der Planung stark involviert. Die Abstimmungsgespräche waren in diesem Fall langwieriger und intensiver als die Baustelle. Wegen des Kanals waren Gespräche mit den Wasserwirtschaftsbehörden und den Anwohnern erforderlich.

Wunsch der Behörden sei es stets gewesen, das Gewässer wieder zu öffnen. Ein Verrohren sei nie eine Alternative gewesen. Nur im Bereich der Übergänge zu den Häusern bekommt der Kanal eine Abdeckplatte. Da sich die meisten Stützmauern auf Seite der Häuser in Privatbesitz befinden, musste eine praktikable Lösung gefunden werden.

Der kleine Kanal ist ein Seitenarm des Speckbachs und endet momentan kurz vor der Baustelle in Michelfeld. © Brigitte Grüner



Der kleine Kanal ist ein Seitenarm des Speckbachs und endet momentan kurz vor der Baustelle in Michelfeld. Foto: Brigitte Grüner



Die Planer entschieden sich für ein U-förmiges Gerinne (Gewässerbett) aus Stahlbeton, das auf einer Länge von 53,7 Metern eingebaut wird. Auch aus statischen Gründen sei diese Lösung ideal, so Noll. Am Boden des Troggerinnes befinden sich in regelmäßigen Abständen geschotterte, quadratische Öffnungen. Diese dienen dem Austausch von Wasser nach unten zum Grundwasser und — bei hohem Grundwasserspiegel — auch nach oben.

Gesamtkosten von 1,3 Millionen

Der kleine Kanal ist ein Seitenarm des Speckbachs. Über diesen Arm ist früher eine Mühle betrieben worden. Daher komme wohl auch der Name "Hofmühlweg", meint Stefan Noll. Wegen der früheren Mühle gebe es auch ein Absperrbauwerk. Der kleine Bach als rein künstliches Gewässer konnte mittels Erde und Schotter gestoppt werden, so dass die Arbeiter eine trockene Baustelle haben. Während ein Bautrupp das Bachbett neu betoniert, sind andere Arbeiter damit beschäftigt, die Kappe über dem Gewölbe des Bachbetts einer benachbarten Brücke neu zu betonieren.

Voraussichtlich bis Mitte August sind die Arbeiter auf diesem rund 220 Meter langen Streckenabschnitt beschäftigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Den Löwenanteil trägt der Freistaat Bayern. Das Pflastern der Gehwege und 20 Prozent der Kosten für das Troggerinne werden an die Stadt weiterverrechnet. Etwa eine viertel Million Euro kommt auf die Stadt zu. Bürgermeister Neuß ist bereits auf die Abrechnung gespannt. Bislang wurden alle Anwohner der in großen Teilen schon sanierten Ortsdurchfahrt an den Ausbaukosten beteiligt. Nun wurde die Straßenausbaubeitragssatzung wie berichtet rückwirkend zum 1. Januar abgeschafft. Dadurch hat die Stadt nicht nur fehlende Einnahmen, sondern bedauert auch eine Ungleichbehandlung der Michelfelder Bürger, die zum Teil ihre Beiträge bereits überwiesen haben.

In Betonbauweise entstehen auf dem Gerinne neue Kappen. © Brigitte Grüner



In Betonbauweise entstehen auf dem Gerinne neue Kappen. Foto: Brigitte Grüner



Bereinigt werden im Zuge der Baumaßnahme auch die Ver- und Entsorgungsleitungen der angrenzenden Häuser. Geraten wird den Anwohnern die Sanierung der Stützmauern, die sich auf ihren Grundstücken befinden. Ausgeklügelt und wohl überlegt ist die Umleitung des fließenden Verkehrs gelöst. Schulbus und Bürger mit Ortskenntnis nutzen Siedlungsstraßen, um an der Baustelle vorbei zu fahren. Der überregionale Verkehr wird über die B 85 geleitet. "Die Absperrungen im sehr beengten Ort Michelfeld wurden intensiv abgestimmt", erklärt Bauoberrat Noll. Zu beachten seien dabei auch die Arbeitsschutzvorschriften für die Männer vom Bau.

Anwohner sehr kooperativ

Insgesamt sei zu sagen, dass sowohl Anwohner als auch Arbeiter sehr kooperativ seien. So wurden schon eine Satellitenschüssel umgebaut und Mülltonnen zum Ende der Baustelle transportiert. Ein Beweissicherungsverfahren durch einen Gutachter in den Gebäuden entlang der Baustelle ist bereits vor Baubeginn erfolgt. "Dieses Verfahren ist Standard", so Noll.

Wenn der laufende Bauabschnitt – der teuerste bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt – fertig ist, fehlt noch das etwa 200 Meter lange Teilstück zwischen Hofmühlweg und Regens-Wagner-Straße. Dieses soll voraussichtlich nächstes Jahr saniert werden. Dann haben die Michelfelder endlich eine komplett und rundum-erneuerte Hauptstraße.

BRIGITTE GRÜNER