Aus Angst vor Lenkzeitverstoß auf A9 rückwärts gefahren

Lenker eines Sattelzugs hatte Parkplatz übersehen - Polizei staunte nicht schlecht - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Da staunten die Beamten der Verkehrspolizei nicht schlecht, als ein Sattelzug auf der A9 rückwärts zum Parkplatz Sophienberg unterwegs war, um rechtzeitig seine Ruhepause einzulegen.

Am Mittwochnachmittag fuhren die Verkehrspolizisten auf der Autobahn in Richtung Berlin, als sie auf der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn nach München einen Sattelzug entdeckten, der rückwärts ebenfalls in gleicher Richtung wie sie unterwegs war. Nachdem sie gewendet hatten, konnte der Sattelzug auf dem Parkplatz Sophienberg kontrolliert werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer den Parkplatz übersehen hatte, obwohl sich seine zulässige Lenkzeit bereits dem Ende zuneigte. Um seine Lenkzeit nicht zu überschreiten, fuhr er deshalb mehrere hundert Meter rückwärts, um dort seine Ruhezeit einzubringen.

Die Strafe für einen Ruhezeitverstoß hat der dadurch zwar gespart, das Bußgeld für die Rückwärtsfahrt musste der 39-jährige Pole noch vor Ort begleichen, ehe er sich zur Ruhe legen durfte.

