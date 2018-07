Aus der Knolle wachsen in Michelfeld "Kohlrabibabys"

Rentner Ludwig Voh aus Michelfeld zieht ein außergewöhnliches Gewächs hoch — Im Kühlschrank zwei Wurzeln ausgebildet - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Als der Rentner Ludwig Voh (63) im April einen Kohlrabi in einer Supermarktkette einkaufte, ahnte er nicht, dass er den ganzen Sommer mit dieser Kohlrabiknolle verbringen würde.

Rentner Ludwig Voh (63) präsentiert sein Kohlrabibäumchen. Sein Enkelsohn Tim half dem Opa beim Einpflanzen der Knolle. Das außergewöhnliche Gewächs stiehlt seinem Spielzeugauto kurzfristig die Schau. © Barbara Schuster



Das Kohlrabibäumchen ziert den Tisch auf Vohs Terrasse in Michelfeld. © Barbara Schuster



Kohlrabi ist eine zweijährige Pflanze und eine Zuchtform des Gemüsekohls. Verspeist wird die verdickte obere Sprossachse oder auch Sprossknolle. Er wächst also oberirdisch, während Sellerie halb unterirdisch und Kartoffeln unterirdisch wachsen.

Hobbygärtner Voh verstaute das Kohlgemüse vorschriftsmäßig in seinem Kühlschrank zwischen einigem anderem Grünzeug. Kohlrabi stand wohl längere Zeit nicht auf dem Speiseplan der Familie Voh, denn so verbrachte der vermeintlich frische Kohl unbeobachtet etwa sechs Wochen im Gemüsefach der Familie.

Als Voh dann doch eines Tages das Fach durchforstete, staunte er nicht schlecht: Zwischen dem restlichen Gemüse spitzten zarte Kohlrabiblätter hervor. Nach eingehender Betrachtung der austreibenden Knolle entdeckte Voh an deren Boden zwei zarte Wurzeln. Sein Interesse an der Kohlrabiknolle war schnell geweckt.

"Alles was Wurzeln ausbildet, kann man einpflanzen", schwärmt der Hobbygärtner. Öfter schon hat er Zwiebelknollen mit dieser Methode zum Leben erweckt, denn im Sommer entwickeln die austreibenden Zwiebeln auffallende, große, kugelige Blüten. Anleitungen hierfür findet man zum Beispiel auf verschiedenen Internetplattformen.

"Der austreibende Kohlrabi war erst mal also gar nicht so außergewöhnlich", erklärt Voh. Kurzerhand entschloss sich der Gartenfreund, seinen zweieinhalb Jahre alten Enkel Tim um Hilfe zu bitten, um mit ihm gemeinsam den treibenden Kohlrabi in einen Blumentopf einzupflanzen.

"Ich gieße den Kohl jeden Abend und Morgen und ich habe ein bisschen handelsüblichen Dünger verwendet." Er sei sehr überrascht gewesen, als sich plötzlich innerhalb von drei bis vier Wochen zunächst ein im Durchmesser etwa zwei Zentimeter dicker Stamm aus der Knolle schob.

Noch dachte der erfahrene Gärtner, es handele sich um einen "schossenden" Kohlrabi, der im zweiten Jahr Blüten ansetzt. Der Stamm wuchs jedoch etwa sechs Zentimeter in die Höhe und entwickelte zum Erstaunen aller insgesamt sechs kleine "Kohlrabibabys", die seither ständig an Durchmesser zunehmen.

Schlaflose Nächte

Die sonderbare Erscheinung erinnert an eine Rosenkohlpflanze oder an einen kleinen Baum. Voh konnte nachts nicht schlafen; diese seltsame Form eines Kohlrabis raubte dem erfahrenen Gärtner den Schlaf. "Mit mehreren kleinen Kohlrabis habe ich nicht gerechnet", lacht er.

Er nannte sein Gewächs "Kohlrabibaum" und befragte einige seiner Kollegen des Gartenbauvereins und machte sich schlau. Aber auch die zu Rat gezogenen Freunde fanden keine Erklärung für den "Kohlrabibaum", der mittlerweile ein Höhe von 40 Zentimetern erreicht hat und weiterhin Früchte ansetzt.

Dies gab Anlass zu verschiedenen Vermutungen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Rosenkohlgene in der "Kohlrabimutter" vorhanden seien. Eine andere Möglichkeit sei, dass der Kohlrabi auf seinem Weg in den Supermarkt vielleicht eingefroren war und bei der angenehmen Kühlschranktemperatur zu treiben anfing. Fakt ist, dass Rentner Voh einfach einem Gemüse mehr Zeit widmete, als es normalerweise der Fall ist. Er hat damit dem Kohlrabi eine Möglichkeit des Überlebens geboten.

Die meisten Kohlrabi werden sofort verzehrt, wenn sie die richtige Größe haben. Bei einem Verbleib auf dem Acker würde das Kohlgemüse im zweiten Jahr Blüten ansetzen und so für die Vermehrung mit Samen sorgen.

Durch die Speicherung von Reservestoffen in der Knolle ist außerdem eine vegetative Vermehrung möglich. Diese ist eine Form der ungeschlechtlichen Vermehrung, die ausschließlich auf einer bestimmten Zellteilung beruht. Das Erbgut der Mutterpflanze bleibt dabei unverändert und passt sich nicht an veränderte Umwelteinflüsse an. Könnte das die Erklärung für das "Kohlrabibäumchen" sein?

Abgesehen von dem dekorativen Aspekt, berge diese Entdeckung ungeahnte Möglichkeiten, schmunzelt Voh. Auf engstem Raum würden sich auf diese Weise gleich mehrere Kohlrabi aus einer "Kohlrabimutter" züchten lassen, spekuliert der experimentierfreudige Rentner.

Fäulnis befürchtet

"Wenn eine der Babyknollen eine normale Kohlrabiknollengröße erreicht hat, müsste sie verspeist werden, um auch den Geschmack und die Konsistenz der Knollen testen zu können." Ob Voh aber solch einen Eingriff an seinem "Kohlrabibaum" wagt, ist noch nicht abzusehen. "Es bleibt zu befürchten, dass die Pflanze dann fault. Außerdem könnten die kleinen Knollen holzig sein", so Voh.

Rein zu Dekorationszwecken überzeugt die ungewohnte Erscheinung und sie gibt Anlass zu Diskussionen und Spekulationen. Wer fachkundige Informationen liefern kann, ist bei Voh sehr willkommen. Bis sein zweites Enkelkind im Januar das Licht der Welt erblickt, wird geklärt sein, was es genau mit dem mutierten Kohlrabi auf sich hat. Wie sich das "Kohlrabibäumchen" weiter entwickelt hat und ob die vielen nachgewachsenen "Babykohlrabi" geschmeckt haben, könnte man im vierteljährlichen Vereinsblättchen "Die Zaunkönigin" des Gartenbauvereins Michelfeld nachlesen, schlägt Voh vor.

Sollte Voh den Geschmackstest wagen, hat seine Ehefrau jedenfalls ein einfaches Rezept: Kohlrabi bissfest kochen und schneiden und mit dem Sud eine helle Einbrenne machen. Dann alles mit etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Wer mag, kann Crème fraîche dazugeben.

Das gesunde Gemüse enthält verschiedene Mineralstoffe und Vitamine und kann außerdem roh verzehrt werden oder es lässt sich hervorragend wie ein Schnitzel panieren und ist damit ein leckeres Gericht nicht nur für Vegetarier.

BARBARA SCHUSTER