Aus für Sprechstunde des Finanzamts in Pegnitz

Finanzamt prüft vor Ort keine Steuererklärungen mehr - vor 24 Minuten

PEGNITZ - Das Finanzamt Bayreuth bietet am 12. April von 14 bis 17 Uhr seinen letzten Sprechtag im Bürgerzentrum an. Grund ist die Umstellung auf die automatisierte Bearbeitung von Steuererklärungen, um effizienter und effektiver zu werden.

Die Steuererklärung kann zwar noch in Papierform abgegeben werden, aber sie wird anschließend gescannt und automatisiert verarbeitet. Bei Auffälligkeiten landet sie noch mal auf dem Tisch eines Finanzbeamten. © Klaus Trenz



Dass Mitarbeiter des Finanzamts vor Ort eine Steuererklärung mit dem Steuerpflichtigen durchgehen, um eventuelle Fehler zu entdecken und Belege zu prüfen, gehört bald der Vergangenheit an. Das gilt auch für das Service-Center des Finanzamts in Bayreuth. So will es die Bayerische Steuerverwaltung, die am 1. Januar das neue elektronische Verfahren eingeführt hat. Dieses gilt nun auch für Steuerklärungen, die noch in Papierform abgegeben werden. Sie werden unmittelbar nach Eingang gescannt und durchlaufen ein maschinelles Risiko-Managementsystem.

"Wenn die Maschine keine Auffälligkeiten erkennt", sagt Amtsleiter Matthias Hollmann, "kann es sein, dass die Erklärung glatt durchläuft". Was für den Steuerpflichtigen heißt: Schnellere Bearbeitung. Erkennt die Software aber Auffälligkeiten, etwa im Vergleich zu den Vorjahren, kommt sie auf den Tisch des Sachbearbeiters, der dann unter Umständen Belege anfordert. Der Computer erkennt risikoarme und prüfungswürdige Fälle. Zudem fischt er per Zufallsprinzip Fälle heraus, die sich der Finanzbeamte wie gewohnt vornimmt. "Das neue Verfahren ist ein Mischung aus maschineller und personeller Prüfung", erklärt Hollmann.

Würde das Finanzamt in Pegnitz die Sprechstunde aufrechterhalten, "wäre sie nur noch ein reiner Postkasten", sagt Hollmann. Der Sachbearbeiter vor Ort habe ohnehin nur augenscheinlich die Steuererklärung prüfen können, weil er ohne Datenleitung keinen Zugang zur Datenbank des Finanzamts hat. "Die Möglichkeiten waren immer begrenzt", sagt Hollmann. Darüber hinaus habe die Kundenfrequenz "stark abgenommen". Bei der jüngsten Sprechstunde in Pegnitz etwa kamen gerade mal noch drei Bürger. Das könnte auch daran liegen, dass immer mehr Menschen ihre Steuererklärung elektronisch über "Elster" abgeben. 2016 waren es 20 Millionen in Deutschland – mehr als doppelt so viele wie einige Jahre zuvor.

Sprechtage im Bürgerzentrum bieten künftig nur noch die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Mittwoch, 15. März, und Mittwoch, 5. April, Terminvereinbarung unter 0 92 41/7 23 41) sowie der Ortsverband des VdK.

klt