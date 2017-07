Aus Lidl soll ein Boardinghaus werden

Hotel für längerfristige Vermietung an Unternehmen wird eingerichtet, wenn Cherry dort auszieht - vor 1 Stunde

AUERBACH - Gökhan Altincik ist ein Unternehmer, wie er im Buch steht. Neben seiner Firma "Ambulante Intensivpflege Bayern" (AIB) ist er inzwischen Inhaber der Leonie GmbH und beteiligt an der Spedition Böhm. Zwei weitere Projekte sind momentan in Planung.

Inhaber der Immobilie (früher Lidl-Markt) ist seit Herbst 2016 der Unternehmer Gökhan Altincik. Wenn Cherry in den geplanten Neubau zieht, möchte er auf dem Grundstück ein Boardinghaus errichten. © Brigitte Grüner



Der frühere Lidl-Markt am Oberen Torplatz stand seit dem Weggang des Discounters im September 2011 leer. Im Oktober 2016 hat Altincik die Immobilie gekauft, wenig später zog die Cherry GmbH mit zwei Fertigungsanlagen ein. Cherry hat einen Mietvertrag für zwei Jahre mit der Option, das Mietverhältnis zu verlängern bis der geplante Neubau des Betriebsgebäudes bezogen werden kann.

Wenn das Gebäude leer steht, möchte Altincik am Oberen Torplatz ein Boardinghaus mit einem kleinen Restaurant oder Café bauen. Ein Boardinghaus ist anders als ein Hotel hauptsächlich für eine längerfristige Vermietung vorgesehen. "Vor allem die Firmen in Auerbach suchen solche Unterbringungsmöglichkeiten", sagt Gökhan Altincik. Bei Bedarf werden natürlich auch Übernachtungsgäste aufgenommen, die sich nur kurzzeitig in Auerbach aufhalten.

Intensivpflege in Arbeit

Festhalten wird der in Auerbach aufgewachsene Altincik am Vorhaben, an der Oberen Vorstadt eine Wohngemeinschaft für Intensivpflegepatienten zu bauen. Für dieses Vorhaben werde im Amberger Landratsamt gerade der Bebauungsplan erarbeitet.

AIB plant Häuser mit Erdgeschoss und zwei Stockwerken. In zwei baugleichen Gebäuden sollen eine Wohngruppe sowie Wohnungen mit ein bis vier Zimmern entstehen. Der Bebauungsplan muss noch öffentlich ausgelegt werden. Gökhan Altincik geht davon aus, dass mit der Maßnahme erst im Frühjahr 2018 begonnen werden kann.

BRIGITTE GRÜNER