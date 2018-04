Aus Pkw geschleudert: 21-Jähriger stirbt bei Stadtsteinach

STADTSTEINACH - Zwei Autofahrer entdeckten am Sonntagmorgen auf der B303 bei Stadtsteinach ein stark beschädigtes Auto am Waldrand. Die Polizei suchte das Gebiet ab und fand 50 Meter weiter in einem Waldstück den 21-jährigen Fahrer des Autos. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 21-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall im Landkreis Kulmbach gestorben. © NEWS5 / Fricke



Laut Angaben der Polizei Stadtsteinach wurde der Unfall um 7.58 Uhr gemeldet. Zeugen hatten auf der B 303 zwischen Untersteinach und Stadtsteinach das stark beschädigte Auto am Straßenrand bemerkt. Sofort rückten Polizisten aus, konnten in dem Skoda aber keine Person finden. Daraufhin wurde das angrenzende Waldstück abgesucht, 50 Meter weiter fanden die Beamten schließlich einen toten jungen Mann. Bei dem 21-Jährigen handelt es sich laut Polizei um den Fahrer des Autos.

Bilderstrecke zum Thema Auto überschlägt sich: Mann stirbt bei Unfall im Landkreis Kulmbach Am Sonntamorgen ist ein 21-Jähriger mit seinem Skoda auf der B 303 in Richtung Stadtsteinach unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache hat er dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb schließlich neben der Straße liegen. Polizisten fanden den toten Fahrer etwa 50 Meter weiter, er wurde aus dem Auto geschleudert.



Laut Polizei sind die genaue Ursache und der Zeitpunkt des Unfalls unklar, bisher haben sich keine Zeugen gemeldet. Die Beamten gehen jedoch davon aus, dass das Auto in der langen Linkskurve erst nach rechts von der Straße abkam, dann weiter nach links geschleudert wurde. Dort stürzte der Pkw eine etwa 1,5 Meter tiefe Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde der Fahrer wahrscheinlich aus dem Skoda geschleudert. Der junge Mann, der vermutlich nicht angegurtet war, zog sich hierbei die tödlichen Verletzungen zu.Da die Polizisten nicht sicher waren, ob sich zum Unfallzeitpunkt noch eine zweite Person in dem Wagen befunden hat, suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr das umliegende Gebiet ab. Es wurde jedoch keine weitere Person gefunden.

Gaffer fotografiert den Einsatz

Vor Ort musste sich die Polizei mit einem dreisten Gaffer herumschlagen. Der Mann kam mit seinem Fahrrad auf der Bundesstraße herangefahren und fotografierte schon während der Fahrt das Geschehen. Schließlich stieg er sogar von seinem Rad und lichtete die Unfallstelle mit seinem Handy noch weitere Male ab. Als Polizisten dem Mann dies untersagten, zeigte er sich laut einem Sprecher der Polizei völlig uneinsichtig. Die Polizei Stadtsteinach prüft nun, wie sie gegen das dreiste Verhalten des Mannes vorgehen kann.

Die Bundesstraße während der Bergung des Wagens gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Stadtsteinacher Polizei. Den Unfallwagen stellten sie zu Untersuchungszwecken sicher.

Da es keine unmittelbaren Unfallzeugen gibt, fragen die Ermittler der Polizei Stadtsteinach:

Wer kann Angaben zum Unfallhergang auf der B303 kurz vor Ziegelhütte machen?

Wer hat kurz vor 8 Uhr den schwarzen Skoda Octavia mit slowakischer Zulassung zwischen dem Untersteinacher Kreisel und der späteren Unfallstelle oder auch schon anderswo gesehen und kann Angaben zur Fahrweise machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Stadtsteinach unter der Telefonnumer 09225963000 entgegen.

