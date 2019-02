Ausbau auf acht Kilometern: Dritte Spur für B85 geplant

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Es ist ein ehrgeiziges und teures Projekt. Dennoch wird jeder Pendler, der täglich auf der B 85 in Richtung A 9 fährt, die Realisierung herbeisehnen. Beim Straßenbaufachgespräch am Montag im Königsteiner Rathaus wurde das favorisierte Konzept für den dreispurigen Ausbau präsentiert.

Der dreispurige Ausbau der B 85 zwischen B 470 und A 9 befindet sich in der Planungsphase. Ziel ist, dass die mittlere PKW-Geschwindigkeit von 68 auf 85 km/h steigt und die Verkehrsqualität dadurch erheblich verbessert wird. © Brigitte Grüner



Obwohl auf der Strecke zwischen B 470 und Autobahn 100 Stundenkilometer (km/h) erlaubt sind, beträgt die mittlere PKW-Geschwindigkeit aktuell 68 km/h. Schuld sind meist Lastwagen und langsamere Fahrzeuge sowie wenig Überholmöglichkeiten. Die prognostizierte Verkehrsbelastung liegt im Jahr 2030 bei immerhin rund 1350 Fahrzeugen im Schwerlastverkehr und 11 000 Autos innerhalb von 24 Stunden. Nach einem ersten Gespräch im März vorigen Jahres war Bauoberrat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden.

Die favorisierte Variante – diese wurde aus mehreren Alternativen als die Beste ausgewählt — stellten Noll und Amtsleiter Henner Wasmuth den interessierten Zuhörern vor. Auf Einladung von MdB Alois Karl (CSU) waren Landrat Richard Reisinger und eine Reihe von Bürgermeistern in den Sitzungssaal des Königsteiner Rathauses gekommen.

Von 68 auf 85 km/h

Das Konzept sieht vor, dass die B 85 auf einer Gesamtlänge von rund acht Kilometern ausgebaut wird. Wie auch in anderen Abschnitten der B 85 wird eine dritte Fahrspur angelegt, die abwechselnd genutzt werden kann. Insgesamt sollen vier Überholabschnitte realisiert werden, je zwei in Fahrtrichtung A 9 und in Richtung B 470. Da viele Wildunfälle passieren, sollen an neuralgischen Stellen auch Wildzäune aufgestellt werden. Unter dem Strich erwarten die Verkehrsplaner, dass sich die mittlere PKW-Geschwindigkeit auf 85 Stundenkilometer erhöht. Dies würde auch zu einer Verbesserung der Verkehrsqualität führen.

Die kalkulierten Investitionskosten liegen nach dem Stand von Dezember 2018 bei rund 30 Millionen Euro. Rund 13 Millionen Euro entfallen auf Bauwerkserneuerungen, 15 Millionen Euro auf den Straßenausbau und weitere zwei Millionen Euro auf den Grunderwerb. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass etwa die Hälfte des Gesamtbetrages "Sowieso-Kosten" sind. Die Erneuerung alter Brücken wäre ohnehin mittelfristig notwendig geworden. Auch die besonderen Richtlinien für den Straßenbau in Wasserschutzgebieten (WSG) machen das Projekt an der Schnittstelle zum WSG Ranna nicht gerade billiger. Ebenso müsse mit der Deutschen Bahn gesprochen werden, da die Bahnbrücke erhöht werden muss, wenn die Elektrifizierung der Strecke kommt. Die vorhandenen Parkplätze sollen in das Gesamtkonzept integriert werden.

Gespräch im Mai

"Wir planen so, dass der Verkehr fließen kann", bestätigte Stefan Noll. Eine gute Alternativstraße gebe es nicht, so dass in mehreren Bauabschnitten "unter Verkehr" gebaut werden soll. Falls Provisorien nötig sind, hoffen die Planer, dass diese nach Abschluss der Maßnahme zum Beispiel als land- oder forstwirtschaftliche Zufahrt genützt werden können. Bislang ist der Ausbau nur ein Konzept, das im Mai bei einem Gespräch mit Vertretern des Bundes-Verkehrsministeriums erörtert wird. Wenn der Auftrag erteilt wird, beginnt die konkrete technische Planung. Auch mit einem Planfeststellungsverfahren muss gerechnet werden, meinte MdB Karl. "Das Bundesfernstraßengesetz ist streng." Der Weg von der Vorplanung bis zur Fertigstellung werde auf jeden Fall mehrere Jahre dauern.

Rund 90 Minuten hatten sich Behördenvertreter und Kommunalpolitiker über die laufenden und anstehenden Straßenbaumaßnahmen des Bundes mit einem Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro ausgetauscht. Gut zehn Millionen kommen noch hinzu für vier Projekte an Staatsstraßen in Amberg-Sulzbach, so Alois Karl. Die Bundesregierung habe viel Geld zur Verfügung gestellt, allerdings "klemmen" viele Projekte aus personellen Gründen bei der Regierung. Schwierig sei oft die Kostensituation. In 2018 haben sich laut Karl die Baupreise im Straßenbau um sieben Prozent erhöht. Bei vielen Maßnahmen seien ein naturschutzgerechter Ausbau oder Lärmschutzmaßnahmen notwendig. Dies sei sinnvoll, aber auch oft kostenintensiv.

Weiter forciert werden soll in Amberg-Sulzbach auch der Radwegebau, kündigte Bauamtsleiter Henner Wasmuth an. Im Bereich des Straßenbaus sind für den nördlichen Landkreis eine Brückenerneuerung in Mönlas sowie zwei Maßnahmen bei Edelsfeld geplant.

BRIGITTE GRÜNER