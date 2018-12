Ausgebüxt im Veldensteiner Forst: Rudi lässt die Sau raus

PEGNITZ - Wildschwein Rudi hat es nicht leicht. Da schafft er es schon mal raus aus seinem Gehege im Veldensteiner Forst, und dann hauen die Spaziergänger einfach vor ihm ab. Die Geschichte eines ausgebüxten Keilers, der sich eher wie ein Hund verhält.

Rudi hat Kinder und teilt sich das Gehege mit vier Bachen. Doch am Donnerstag wollte er den Nachmittag lieber bei den Menschen verbringen. Das kam bei drei Spaziergängern nicht gut an. © Ralf Münch



Rudi lebt seit etwa einem Jahr in diesem Gehege. Der Forstbetrieb Pegnitz hatte der aus Unterfranken stammenden Wildsau ein Zuhause im Veldensteiner Forst gegeben. Rudi gefällt es hier, er teilt sich den Platz mit vier Bachen, es gibt auch schon Junge. Aber am Donnerstag war ihm das offenbar nicht genug. Irgendwie fand er einen Weg durch Elektro- und Maschendrahtzaun.

"Vielleicht lag es an menschlichem Versagen, vielleicht ist er einfach durch das Türchen geschlichen, zu dem die Pfleger ein und aus gehen. Im Nachhinein können wir das nicht mehr rekonstruieren", sagt Gerhard Steininger, Servicestellenleiter beim Forstbetrieb Pegnitz und zuständig für das Wildgehege "Hufeisen" im Veldensteiner Forst. "Aber es wurde zu keiner Sekunde gefährlich. Rudi wurde mit der Hand aufgezogen. Er ist an Menschen gewöhnt und hört auf seinen Namen, er verhält sich eher wie ein Hund."

Egal wie es Rudi aus dem Gehege geschafft hat: Gegen 13 Uhr stand er plötzlich vor einem Pärchen, das im Veldensteiner Forst spazieren ging. Die Menschen machten sich bei der Begegnung mit dem etwa 150 Kilo schweren Keiler natürlich keine Gedanken, dass der Zweijährige eigentlich ungefährlich ist. Sie ergriffen sofort die Flucht. "Das Pärchen rannte auf mich zu und schrie: Ein Wildschein ist frei, ein Wildschwein ist frei", sagt Florian Wagner, Spaziergänger Nummer drei, der an diesem Tag Bekanntschaft mit Freigänger Rudi machte.

Der 29-Jährige aus Weidensees floh gleichermaßen. Das Pärchen kletterte auf einen Aussichtsturm, Wagner suchte Zuflucht auf der Holzpyramide des Kinderspielplatzes. Rudi rannte dem Pärchen munter nach, mutmaßlich in der Hoffnung, dass die Zweibeiner ihn doch noch als netten Kerl empfinden würden, der einfach Kontakt zu ihnen sucht. So harrte er vor dem Aussichtsturm aus.

Rudi gibt auf

Das Pärchen setzte um 13.18 Uhr den Notruf bei der Polizei ab, die ausrückte und den Forstbetrieb verständigte. "Danach hat uns die Situation nur noch amüsiert, wir haben alle gelacht", sagt Wagner.

Die Polizei war vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen. Forstbetrieb-Mitarbeiter Wolfgang Ziegler geleitete Rudi mit dem Auto zurück ins Gehege. © Florian Wagner



Nur Rudi fand es nicht mehr so lustig, dass die Spaziergänger nichts mit ihm zu tun haben wollten. Er verließ den Platz vor dem Aussichtsturm, war aber noch in Sichtweite, als Forstbetrieb-Mitarbeiter Wolfgang Ziegler mit seinem Auto eintraf. Er zeigte den Spaziergängern, dass Rudi sich tatsächlich eher wie ein Hund verhält: Das Pärchen und Wagner durften bei Ziegler im Auto Platz nehmen, während Rudi brav neben dem Auto herlief — bis er wieder sicher in seinem Gehege war.

Polizei: Fall ist abgeschlossen

Bei der Polizei schildert man den Notruf aus dem Veldensteiner Forst mit der gewohnten Sachlichkeit. Die Streife, die wegen Rudi gerufen wurde, ist für die Nordbayerischen Nachrichten telefonisch nicht zu sprechen. Auskunft gibt dafür Harald Düplois, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Pegnitz. "Wir wurden um 13.18 Uhr gerufen und waren um 13.47 Uhr vor Ort. Währenddessen wurde der Jagdpächter verständigt. Ob meine Kollegen vor Ort noch eingreifen mussten, geht aus dem Bericht nicht hervor." Düplois kann aber versichern, dass der Fall aus Polizeisicht abgeschlossen ist.

Wer Rudi besuchen möchte: Er befindet sich im Gehege gleich rechts hinter dem Haupteingang. Er hört verlässlich auf seinen Namen.

MARCEL STAUDT