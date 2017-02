Ausgeschaltete Ampelanlage: Kollision in Bayreuth

Insgesamt vier Personen wurden bei Unfall verletzt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Eine nicht eingeschaltete Ampelanlage verursachte am frühen Freitagmorgen eine Kollision in Bayreuth. Vier Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, krachte es gegen 5.30 Uhr im Kreuzungsbereich Hohenzollernring und Albrecht-Dürer-Straße in Bayreuth. Der 37-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes wollte auf dem Hohenzollernring vom Rotmaincenter nach links in die Albrecht-Dürer-Straße abbiegen und übersah dabei einen grünen Suzuki einer 62-Jährigen im Gegenverkehr.

Bilderstrecke zum Thema Mercedes und Suzuki kollidieren im Kreuzungsbereich



Die Fahrer der Autos konnten nicht mehr schnell genug reagieren und kollidierten frontal miteinander. Der Fahrer des Mercedes wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bayreuth befreit werden.

Nach ersten Zeugenaussagen war zum Zeitpunkt des Unfalls die Ampelanlage noch ausgeschaltet. Jeweils zwei Personen aus jedem Auto wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Die Unfallabsicherung und Aufräumarbeiten übernahm die Feuerwehr Bayreuth.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht.

blu

