Auslieferung für Gelbe Tonnen hat im Landkreis Bayreuth begonnen

Rund 35.000 Stück für den gesamten Landkreis Bayreuth — Die Abfuhr soll erst ab dem 8. Januar beginnen - vor 1 Stunde

PEGNITZ/CREUSSEN - Der Startschuss ist gefallen: Am Montag wurden die ersten Gelben Tonnen im Landkreis ausgeliefert. Beginn war in den westlichen Ortsteilen von Creußen sowie in der Gemeinde Haag.

Einführung und Auslieferung der Gelben Tonne im Creußen: Im Bild (v.l.) Bürgermeister Martin Dannhäußer, Thomas Mehl, Reiner Blos, der Bayreuther Landrat Hermann Hübner und Werner Noll. Foto: Klaus Trenz



"Das ist eine Entwicklung, der wir uns stellen müssen, die Tonne ist da, jetzt muss ihr Einsatz aktiviert werden", sagte Landrat Hermann Hübner bei der Vorstellung der Gelben Tonne. Ein Plan, wann in welchem Ort die Sammelgefäße ausgeteilt werden, ist auf der Internetseite des Landkreises zu finden. Die Abfuhr beginnt ab dem 8. Januar im Vierwochen-Rhythmus durch die Firma Veolia. Bis Ende Oktober konnten die Bürger an ihren Restmülltonnen gelbe Aufkleber anbringen und so die Tonne bestellen.

Am entsprechenden Tag muss diese nun zur Abfuhr ab 6 Uhr bereitstehen und dort verbleiben, bis separate Auslieferungsteams die Gelbe Tonne ausgeliefert haben. "Wenn das am Tag der Restmüllentleerung nicht mehr passiert, müssten die Restmülltonnen auch am nächsten Tag noch stehen bleiben", so Hübner.

In Ausnahmefällen größer

Etwa 35.000 Gelbe Tonnen werden in den nächsten Wochen im Landkreis ausgeteilt. Eine Tonne mit 240 Litern wird für vier Bürger gerechnet, so der Landrat. In Ausnahmefälle werde auch eine 1100-Liter-Tonne ausgeliefert. "Da die erste Leerung erst Ende Januar kommen kann, sollte die Tonne nicht schon im Dezember befüllt werden", so der Landrat weiter.

Bis Ende des Jahres können die Verkaufsverpackungen aus Kunststoffen, Metallen, Weißblech und Aluminium sowie Verpackungsfolien, Styropor und Getränkekartons weiter in die Recyclinghöfe gebracht werden. Altglas, Altpapier und Grüngut werden weiter gesammelt. Ob weiter auf dem Recyclinghof mit festen Öffnungszeiten oder in frei zugängliche Container entsorgt werden kann, muss jede Kommune noch selber entscheiden.

"In Creußen werden die Altglascontainer vom Recyclinghof wegkommen", sagt Bürgermeister Martin Dannhäußer. Wie es mit dem Grüngutcontainer weitergeht, sei noch nicht entschieden. Die bisherigen Mitarbeiter wurden erst mal gekündigt, so Dannhäußer. Eventuell werde man wieder jemand einstellen, wenn weiter etwas auf dem Recyclinghof abgegeben werden kann.

"Die Recyclinghöfe waren eine Erfolgsgeschichte und haben viel zur Mülltrennung beigetragen", so der Landrat. Demografie und Nutzerverhalten hätten aber ergeben, dass die Verwertungsquote bei Holsystemen höher ist, als bei Bringsystemen. Die Entscheidung für die Tonne sei gefallen, weil sie wesentlich stabiler ist, als die Gelben Säcke, die in der Stadt Bayreuth genutzt werden.

Für die Tonnen bestehe kein Anschluss- und Benutzungszwang, die Nutzung ist für die Bürger kostenfrei. Die Gelbe Tonne wird im Landkreis überwiegend durch die Bellandvision Pegnitz finanziert. "Hier funktioniert der normale Marktmechanismus, läuft über die Kalkulation der Preise", so Hübner.

Die in der Gelben Tonnen entsorgten Verpackungen müssen nicht unbedingt abgewaschen sein, so Bellandvision-Geschäftsführer Thomas Mehl. "Aber sie sollten restentleert sein."

Es muss nicht mehr der Grüne Punkt drauf sein. Mittlerweile gibt es deutschlandweit zehn duale Systeme und es wird jede Verpackung angenommen. Wie bei anderen Mülltonnen wird es auch da stichprobenartige Kontrollen geben, um ein unsachgemäßes Verhalten auszuschließen. "Das wird funktionieren", ist sich der Bayreuther Landrat Hübner sicher.

Auslieferungs- und Abfuhrpläne sowie weitere Infos zur Gelben Tonne unter www.landkreis-bayreuth.de/gelbetonne oder (0921) 9 30 58 51.

Das gehört in die Gelbe Tonne: bei Metallen Konserven, Getränkedosen, Verschlüsse, Alu-Schalen, -Deckel und -Folien. Verbundstoffe: Getränke- und Milchkartons, Vakuumverpackungen. Kunststoffe: Tragetaschen, Beutel, Einwickelfolien; Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln; Becher von Milchprodukten und Margarine; Obst- und Gemüseschalen aus Schaumstoffen.

FRAUKE ENGELBRECHT