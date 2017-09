Ausraster am Taxistand

BAYREUTH/PEGNITZ - Alkohol, Pechsträhne und Frust: Dieses Gemisch führte Ende Juli zu einem Ausraster eines 33-Jährigen am Taxistand in Pegnitz. Er randalierte, ließ seinen Ärger am Taxistand aus und wurde nun wegen Sachbeschädigung verurteilt.

Es hätte ein netter Abend werden können: Der 33-Jährige, der im Raum Pegnitz wohnt und in Nürnberg arbeitet, war mit Kumpels in einer Kneipe in Nürnberg. Mit fünf Bier intus setzte er sich in den letzten Zug und schlief ein. "Als ich aufwachte, stand der Zug im Pegnitzer Bahnhof." Der 33-Jährige, der in Neuhaus hätte aussteigen müssen, war gestrandet, denn es war zu spät für einen Zug retour.

Deshalb wollte er ein Taxi rufen, doch es ging niemand mehr ans Telefon. "Ja, ich war verärgert", sagt der Mann in seinem Strafprozess bei der Bayreuther Amtsrichterin Christiane Breunig. Und er gesteht die Vorwürfe. Bei seiner Randale an der Taxizentrale beschädigte er einen Sonnenschirmständer und ein Transparent, riss Blumen heraus und zündete eine Deutschlandfahne an. Von 250 Euro Schaden spricht die Anklage.

"Das schaut ja aus, wie wenn die Vandalen da gewesen wären", sagte die Richterin angesichts der Tatortfotos. "Wie sind sie denn dann nach Hause gekommen?" Der Angeklagte rief seinen Vater an, der ihn in Pegnitz abholte. Gerade, als der Vater auf die Autobahn Richtung Süden fahren wollte, wurden er und sein Sohn von einer Polizeistreife gestoppt. Die Beamten hatten den Randalierer schnell ermittelt. "Mein Vater hat sich alles angehört und nicht viel gesagt. Aber am nächsten Tag hat es zuhause gekracht."

Der Angeklagte berichtet, er habe mit dem Inhaber des Taxistands vereinbart, den Schaden zu bezahlen. Er wollte das schätzen lassen. Schließlich habe er dem Geschädigten 652 Euro bezahlt.

Das ist aber nicht alles: Für die Straftat bekommt der 33-Jährige eine Geldstrafe aufgebrummt. 40 Tagessätze zu je 50 Euro, berechnet nach seinem Monatseinkommen von 1500 Euro, macht insgesamt 2000 Euro. Ein ziemlich teurer Ausraster.

