Außenwirkung von Pegnitz auf die Bürger ist katastrophal

Bei Haushaltsreden erhoben mit Ausnahme von SPD und Zukunft Pegnitz die Fraktionen schwere Vorwürfe gegen Raab - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mit Ausnahme von SPD und Zukunft Pegnitz erhoben alle anderen Fraktionen in ihren Haushaltsreden schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Uwe Raab. Die FWG-Fraktion verweigerte dem Etat außerdem geschlossen die Zustimmung.

Im Sitzungssaal des Rathauses von Pegnitz ging es am Mittwoch heiß her. © Münch



Im Sitzungssaal des Rathauses von Pegnitz ging es am Mittwoch heiß her. Foto: Münch



Michael Förster von der Pegnitzer Gemeinschaft (PEG) hielt zur Halbzeit der Wahlperiode seine dritte Haushaltsrede. Und er ging massiv mit der Situation in und um das Rathaus ins Gericht. Die Berichterstattung über Pegnitzer Stadtratsarbeit und Kommunalpolitik würde meist von emotional geführten oder abgesagten Sitzungen bestimmt anstatt durch Sachthemen. "Die Außenwirkung von Pegnitz auf unsere Nachbargemeinden, auf mögliche Investoren, auf Menschen, die sich möglicherweise gerne in Pegnitz ansiedeln möchten und die Wirkung auf unsere Bürger ist katastrophal."

Die Bürger, die die Stadtratsarbeit zumeist aus der Berichterstattung der lokalen Presse verfolgen, hätten laut Förster das "Gezänke" satt. "Wahrgenommen werden im Wesentlichen der Streit und die Polemik. "Unsere Sachargumente bleiben auf der Strecke. Damit verliert das ganze Stadtratsgremium sein Ansehen."

Und Förster macht auch Bürgermeister Uwe Raab (SPD) schwere Vorwürfe. "Noch schwieriger macht die aktuelle Stadtratsarbeit die Arbeitsweise unseres Ersten Bürgermeisters." Förster fasste die Kritik seiner Fraktion in einem Zitat von Einstein zusammen: "Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung." Raab blickte auf ein Blatt Papier und machte sich Notizen.

Ein Bürgermeister müsse nach Ansicht der PEG-Fraktion auch Züge eines Managers haben, um die umfangreichen Herausforderungen der Organisation und der Personalführung zu meistern sowie eine Verwaltung zu leiten und effizient zu organisieren. "Die Erfahrungen der letzten Jahre sind leider anders", so Förster weiter. Die Umsetzung des neuen Geschäftsverteilungsplanes habe sich fast über das komplette Jahr 2016 hingezogen.

Verdiente Mitarbeiter würden das Rathaus verlassen und weiter: "Wir sind nicht in der Lage, ein Ratsinformationssystem und ein Bürgerserviceportal einzuführen, obwohl die Programme bereits seit 2014 verfügbar sind, wie in einem Interview mit dem ehemaligen IT-Administrator der Stadt Pegnitz vor kurzem zu lesen war." Förster hielt Raab auch vor, dass die Beschädigung von wichtigen Themen durch negative Berichterstattung durch den Ersten Bürgermeister in Kauf genommen werde.

Lange mit sich gehadert

FWG-Fraktionssprecher Thomas Schmidt sagte, dass er lange mit sich gehadert habe, ob er angesichts der jüngsten Sitzungen des Stadtrats überhaupt eine Haushaltsrede halten solle. "Haben doch die großen Fraktionen dieses Gremiums unisono erklärt, dass sie keinen Gesprächsbedarf zum Haushaltswerk sehen.

Jetzt wird heute über einen der wichtigsten Beschlüsse im kommunalpolitischen Jahr ohne jegliche Debatte hierzu abgestimmt." Nachdem im aktuellen Haushalt der Stadt kein Wille zur Minimierung der hohen laufenden Kosten zu erkennen sei, kündigte Schmidt für seine Fraktion eine Ablehnung des Haushalts 2017 an. Mit fünf Gegenstimmen zeigte die FWG dann auch Geschlossenheit.

Mit Kritik hielt auch CSU-Sprecher Manfred Vetterl nicht hinter dem Berg. Man müsse feststellen, "dass wir in Pegnitz kein Einnahmeproblem sondern ein Ausgabenproblem haben." Vetterl gab zu, dass ihm zum aktuellen Haushalt keine passenden Schlagworte eingefallen seien. "Zu unterschiedlich sind die Eckpunkte dieses Haushalts. Wieder einmal können wir von einem Rekordhaushalt sprechen. Satte 22,7 Millionen Euro prägen diesen Haushalt. Die Einnahmen sind so hoch, wie nie zuvor, allerdings sind auch die Ausgaben so hoch wie nie zuvor."

Auch Vetterl sprach Bürgermeister Raab persönlich an: "Herr Bürgermeister, wir meinen, es wäre an der Zeit, wenn Sie diese Ausgabenpositionen endlich zur Chefsache erklären würden." Es könne nicht sein, dass die CSU mittlerweile wiederholt bei den Haushaltsberatungen anmahne, die Ausgabeseite des Haushalts zu prüfen und dann geschehe wieder ein Jahr lang nichts. Vetterl: "Wir fordern deshalb von Ihnen, Herr Bürgermeister, endlich das Zepter in die Hand zu nehmen und haushaltspolitische Maßnahmen zu ergreifen."

Nur verwalten reicht nicht

Die CSU-Fraktion erwartet außerdem von Uwe Raab, "dass wir unsere Stadt weiter voranbringen. Nur verwalten des Ist-Zustandes ist nicht ausreichend." Außerdem erwartet Vetterl in seiner Rede, dass das Demokratieverständnis im Stadtrat, aber auch die gegenseitige Wertschätzung untereinander wieder einkehre. "Es darf überhaupt nicht sein, dass der Bürgermeister in gleichem Maße mehrheitlich gefasste Beschlüsse, die gegen seinen Willen erfolgten, als beschämend bezeichnet. Von Demokraten muss man erwarten können, dass man die Meinung des anderen respektiert, auch wenn es gegen die eigene geht."

Auch Dr. Sandra Huber von den Grünen legte den Finger in die Wunde, wenn auch nicht ganz so harsch wie ihre Vorredner. "Nach wie vor haben wir kein Ratsinformationssystem, das Ressourcen für wichtige Aufgraben freispielen würde. "Auch über eine besser organisierte Zusammenarbeit aller Akteure wie Verwaltung, Stadtrat und Ehrenamtliche haben wir uns nicht verständigt." Zu einem verbesserten Sitzungsablauf gäbe es praktische und sehr einfache Maßnahmen. Eine Sitzung, in der wir uns über die Modalitäten und Abläufe unserer Zusammenarbeit verständigen würden, wäre eine gut investierte Zeit."

Tuch schon sehr zerrissen

Und auch Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) sprach offen an, was ihm neben dem Haushalt am Herzen lag. "Fernab der Haushaltsdebatte musste ich feststellen, dass das Tuch zwischen dem Bürgermeister und den Stadträten schon sehr zerrissen sein muss." Für ihn, Dettenhöfer, sei das ein sehr bedauerlicher Zustand, wenn Beschlüsse, die die Mehrheit eines durchwegs engagierten Gremiums gefasst hat, als beschämend abgetan werden.

Menschliches Verständnis fehlt Dettenhöfers Worten zufolge auch, wenn er die zwischenmenschliche Ebene des Bürgermeisters mitsamt seiner Stadtratsfraktion betrachte. "Da stellt sich mir die Frage, warum sich ein guter Freund und ehemaliges Stadtratsmitglied, das sich weit über 30 Jahre für die Belange unserer Stadt eingesetzt hat, unerwartet still von der politischen Bühne verabschiedet."

Für Dettenhöfer würden die zwischenmenschlichen Beziehungen im Rathaus "wahrhaft mit den Füßen getreten. Wer kein Verständnis für Mehrheitsentscheidungen mitbringt und sich gegenüber anderen Mehrheiten nicht souverän und kompromissbereit verhält, dem wünsche ich eine gute Nacht. Gute Nacht Pegnitz."

Raab selbst nahm die ganzen Vorwürfe äußerlich gelassen hin. Mit freundlicher Miene erklärte er nach den Haushaltsreden, dass er diese nicht kommentieren werde. Er selbst eröffnete den Redemarathon mit einer 17-seitigen Abhandlung, die er in 30 Minuten vortrug.

MICHAEL GRÜNER